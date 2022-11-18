Без света в Харькове долго смогут работать 66% магазинов, 37% аптек и 48% АЗС
В Харьковской мэрии сообщили, как сфера торговли, АЗС и аптеки города готовятся к длительным отключениям света.
По информации мэрии, для рынков и магазинов Харькова, а также автозаправочных станций и аптек закупают генераторы и другое оборудование, которое понадобится в случае длительного отключения электричества в городе.
«По состоянию на сегодняшний день к длительному отсутствию электроэнергии готовы около 66% продовольственных магазинов и 37% аптек, — заявили в горсовете. — В случае непродолжительных отключений (2-4 часа) большинство магазинов и аптек будут продолжать обслуживать покупателей даже без генераторов в течение светового дня. Также в светлое время суток будут работать все 39 рынков города».
Что касается АЗС, то там также идет процесс установки генераторов. Сейчас без света работать готовы около 48% автозаправочных станций.
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«Значительная часть магазинов, еще не обеспеченных оборудованием с автономным резервным питанием, заключают договоры на поставку оборудования и его установку в кратчайшие сроки», — добавили в горсовете.
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- • Дата публикации материала: 18 ноября 2022 в 11:24;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской мэрии сообщили, как сфера торговли, АЗС и аптеки города готовятся к длительным отключениям света".