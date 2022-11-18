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Без світла в Харкові зможуть працювати 66% магазинів, 37% аптек та 48% АЗС

Економіка 11:24   18.11.2022
Оксана Горун
Без світла в Харкові зможуть працювати 66% магазинів, 37% аптек та 48% АЗС Фото: Харківська міськрада

У Харківській мерії повідомили, як сфера торгівлі, АЗС та аптеки міста готуються до тривалих відключень світла.

За інформацією мерії, для ринків та магазинів Харкова, а також автозаправних станцій та аптек закуповують генератори та інше обладнання, яке знадобиться у разі тривалого відключення електрики у місті.

“Станом на сьогодні до тривалої відсутності електроенергії готові близько 66% продовольчих магазинів і 37% аптек, – заявили в міськраді. – У разі нетривалих відключень (2-4 години) більшість магазинів та аптек продовжуватимуть обслуговувати покупців навіть без генераторів протягом світлового дня. Також у світлий час доби працюватимуть усі 39 ринків міста”.

Щодо АЗС, то там також іде процес встановлення генераторів. Наразі без світла працювати готові близько 48% автозаправних станцій.

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    • “Значна частина магазинів, які ще не забезпечені обладнанням з автономним резервним живленням, укладають договори на постачання обладнання та його встановлення в найкоротші терміни”, – додали в міськраді.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2022 в 11:24;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській мерії повідомили, як сфера торгівлі, АЗС та аптеки міста готуються до тривалих відключень світла".