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Учительница из деоккупированного села на Харьковщине открыла школу у себя дома

Общество 20:54   18.11.2022
Елена Нагорная
Учительница из деоккупированного села на Харьковщине открыла школу у себя дома Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

Жительница деоккупированного села Золочевской громады Харьковской области, учительница начальных классов Наталья Александровна создала школу в своем доме, так как учебное заведение в населенном пункте разрушили захватчики.

«Дети с 1 по 4 класс охотно ходят к ней. Занятия проходят как в обычной школе — с 8:30 до 14:30. На больших переменах дети и учительница пьют чай и вспоминают те страшные времена, которые им удалось пережить», — рассказали в пресс-службе облуправления Нацполиции.

Правоохранители побывали на уроке, пообщались с детьми и угостили их сладостями.


Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 ноября 2022 в 20:54;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жительница деоккупированного села Золочевской громады Харьковской области, учительница начальных классов Наталья Александровна создала школу в своем доме, так как учебное заведение в населенном пункте разрушили захватчики.".