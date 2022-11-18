Учительница из деоккупированного села на Харьковщине открыла школу у себя дома
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
Жительница деоккупированного села Золочевской громады Харьковской области, учительница начальных классов Наталья Александровна создала школу в своем доме, так как учебное заведение в населенном пункте разрушили захватчики.
«Дети с 1 по 4 класс охотно ходят к ней. Занятия проходят как в обычной школе — с 8:30 до 14:30. На больших переменах дети и учительница пьют чай и вспоминают те страшные времена, которые им удалось пережить», — рассказали в пресс-службе облуправления Нацполиции.
Правоохранители побывали на уроке, пообщались с детьми и угостили их сладостями.
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
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- • Дата публикации материала: 18 ноября 2022 в 20:54;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жительница деоккупированного села Золочевской громады Харьковской области, учительница начальных классов Наталья Александровна создала школу в своем доме, так как учебное заведение в населенном пункте разрушили захватчики.".