Учительница из деоккупированного села на Харьковщине открыла школу у себя дома

Жительница деоккупированного села Золочевской громады Харьковской области, учительница начальных классов Наталья Александровна создала школу в своем доме, так как учебное заведение в населенном пункте разрушили захватчики.

«Дети с 1 по 4 класс охотно ходят к ней. Занятия проходят как в обычной школе — с 8:30 до 14:30. На больших переменах дети и учительница пьют чай и вспоминают те страшные времена, которые им удалось пережить», — рассказали в пресс-службе облуправления Нацполиции.

Правоохранители побывали на уроке, пообщались с детьми и угостили их сладостями.



Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области