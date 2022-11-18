Учителька з деокупованого села на Харківщині відкрила школу в себе вдома
Мешканка деокупованого села Золочівської громади Харківської області, вчителька початкових класів Наталя Олександрівна створила школу у своєму будинку, оскільки навчальний заклад у населеному пункті зруйнували загарбники.
“Дітлахи з 1 по 4 клас залюбки ходять до неї. Заняття проходять як у звичайній школі – з 8:30 до 14:30. На великих перервах діти і вчителька п’ють чай та згадують ті страшні часи, які їм вдалось пережити”, – розповіли у пресслужбі облуправління Нацполіції.
Правоохоронці побували на уроці, поспілкувалися з дітьми та почастували їх солодощами.
Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2022 в 20:54;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мешканка деокупованого села Золочівської громади Харківської області, вчителька початкових класів Наталя Олександрівна створила школу у своєму будинку, оскільки навчальний заклад у населеному пункті зруйнували загарбники.".