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Учителька з деокупованого села на Харківщині відкрила школу в себе вдома

Суспільство 20:54   18.11.2022
Елена Нагорная
Учителька з деокупованого села на Харківщині відкрила школу в себе вдома

Мешканка деокупованого села Золочівської громади Харківської області, вчителька початкових класів Наталя Олександрівна створила школу у своєму будинку, оскільки навчальний заклад у населеному пункті зруйнували загарбники.

“Дітлахи з 1 по 4 клас залюбки ходять до неї. Заняття проходять як у звичайній школі – з 8:30 до 14:30. На великих перервах діти і вчителька п’ють чай та згадують ті страшні часи, які їм вдалось пережити”, – розповіли у пресслужбі облуправління Нацполіції.

Правоохоронці побували на уроці, поспілкувалися з дітьми та почастували їх солодощами.


Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2022 в 20:54;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мешканка деокупованого села Золочівської громади Харківської області, вчителька початкових класів Наталя Олександрівна створила школу у своєму будинку, оскільки навчальний заклад у населеному пункті зруйнували загарбники.".