Учителька з деокупованого села на Харківщині відкрила школу в себе вдома

Мешканка деокупованого села Золочівської громади Харківської області, вчителька початкових класів Наталя Олександрівна створила школу у своєму будинку, оскільки навчальний заклад у населеному пункті зруйнували загарбники.

“Дітлахи з 1 по 4 клас залюбки ходять до неї. Заняття проходять як у звичайній школі – з 8:30 до 14:30. На великих перервах діти і вчителька п’ють чай та згадують ті страшні часи, які їм вдалось пережити”, – розповіли у пресслужбі облуправління Нацполіції.

Правоохоронці побували на уроці, поспілкувалися з дітьми та почастували їх солодощами.



Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області