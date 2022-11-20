Генштаб ВСУ: В Харьковской области россияне обстреляли из минометов три села

На 270 сутки войны противник продолжает вооруженную агрессию против нашего государства и наносит удары по объектам промышленности, сообщил Генштаб ВСУ.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опросное и Клищиевка Донецкой области.

Враг нанес по Украине один авиационный и 4 ракетных удара, совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В нарушение норм Международного гуманитарного права, законов и обычаев ведения войны, ракетных ударов российской федерации подверглись объекты гражданской инфраструктуры городов Святогорск и Краматорск.

На Слобожанском направлении в приграничных районах Белгородской области противник продолжает прикрытие российско-украинской границы, проводит демонстрационные и провокационные действия.

Совершил минометный обстрел в районе населенного пункта Старица Харьковской области.

На Купянском направлении оккупанты ведут оборону на захваченных рубежах. Вражеские обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии зафиксированы, в частности, в районах населенных пунктов Крохмальное и Табаевка Харьковской области.

За прошедшие сутки наши воины сбили БПЛА типа Орлан-10 и поразили пункт управления и состав боеприпасов противника.