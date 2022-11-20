Live
  • Воскресенье 20.11.2022
    • Харьков
  •   -1°С
  • USD 36.57
  • EUR 37.77
    • 🟢

Генштаб ВСУ: В Харьковской области россияне обстреляли из минометов три села

Общество 08:00   20.11.2022
Оксана Якушко
Генштаб ВСУ: В Харьковской области россияне обстреляли из минометов три села

На 270 сутки войны противник продолжает вооруженную агрессию против нашего государства и наносит удары по объектам промышленности, сообщил Генштаб ВСУ.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опросное и Клищиевка Донецкой области.

Враг нанес по Украине один авиационный и 4 ракетных удара, совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В нарушение норм Международного гуманитарного права, законов и обычаев ведения войны, ракетных ударов российской федерации подверглись объекты гражданской инфраструктуры городов Святогорск и Краматорск.

На Слобожанском направлении в приграничных районах Белгородской области противник продолжает прикрытие российско-украинской границы, проводит демонстрационные и провокационные действия.

Совершил минометный обстрел в районе населенного пункта Старица Харьковской области.

На Купянском направлении оккупанты ведут оборону на захваченных рубежах. Вражеские обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии зафиксированы, в частности, в районах населенных пунктов Крохмальное и Табаевка Харьковской области.

За прошедшие сутки наши воины сбили БПЛА типа Орлан-10 и поразили пункт управления и состав боеприпасов противника.

Читайте также: 12 населенных пунктов обстрелял враг на Харьковщине — вечерняя сводка Генштаба

Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

13:56
121 пункт вакцинации. На Харьковщине возобновляют работу прививочные пункты
13:25
Малыш, выживший в расстреле автоколонны на Харьковщине, чувствует себя хорошо
12:26
На Харьковщине уже собрали почти 1,5 млн тонн зерна, несмотря на минную угрозу
11:36
Вместо газа пошла вода: на Харьковщине из-за обстрелов — коммунальное ЧП
16:37
С деоккупированной Харьковщины эвакуируют пенсионеров и инвалидов

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Генштаб ВСУ: В Харьковской области россияне обстреляли из минометов три села»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 20 ноября 2022 в 08:00;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На 270 сутки войны противник продолжает вооруженную агрессию против нашего государства и наносит удары по объектам промышленности, сообщил Генштаб ВСУ.".