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12 населенных пунктов обстрелял враг на Харьковщине — вечерняя сводка Генштаба

Происшествия 18:32   19.11.2022
Елена Нагорная
12 населенных пунктов обстрелял враг на Харьковщине — вечерняя сводка Генштаба

В течение минувших суток противник продолжил обстреливать населенные пункты Харьковской области из различного вооружения.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении противник бил из минометов и ствольной артиллерии по районам населенных пунктов Стрелечья, Старица, Огурцово, Охримовка, Зарубинка, Чугуновка и Амбарное, на Купянском — из различного оружия по районам населенных пунктов Новомлинск, Орлянка, Котляровка, Крахмальное и Табаевка.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 ноября 2022 в 18:32;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувших суток противник продолжил обстреливать населенные пункты Харьковской области из различного вооружения.".