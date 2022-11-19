12 населенных пунктов обстрелял враг на Харьковщине — вечерняя сводка Генштаба
В течение минувших суток противник продолжил обстреливать населенные пункты Харьковской области из различного вооружения.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.
На Слобожанском направлении противник бил из минометов и ствольной артиллерии по районам населенных пунктов Стрелечья, Старица, Огурцово, Охримовка, Зарубинка, Чугуновка и Амбарное, на Купянском — из различного оружия по районам населенных пунктов Новомлинск, Орлянка, Котляровка, Крахмальное и Табаевка.
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- • Дата публикации материала: 19 ноября 2022 в 18:32;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувших суток противник продолжил обстреливать населенные пункты Харьковской области из различного вооружения.".