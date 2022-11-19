12 населенных пунктов обстрелял враг на Харьковщине — вечерняя сводка Генштаба

В течение минувших суток противник продолжил обстреливать населенные пункты Харьковской области из различного вооружения.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении противник бил из минометов и ствольной артиллерии по районам населенных пунктов Стрелечья, Старица, Огурцово, Охримовка, Зарубинка, Чугуновка и Амбарное, на Купянском — из различного оружия по районам населенных пунктов Новомлинск, Орлянка, Котляровка, Крахмальное и Табаевка.