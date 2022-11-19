12 населених пунктів обстріляв ворог на Харківщині – вечірнє зведення Генштабу
Протягом минулої доби супротивник продовжив обстрілювати населені пункти Харківської області з різного озброєння.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.
На Слобожанському напрямку противник гатив із мінометів та ствольної артилерії по районах населених пунктів Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Охрімівка, Зарубинка, Чугунівка і Амбарне, на Куп’янському – із різної зброї по районах населених пунктів Новомлинськ, Орлянка, Котлярівка, Крохмальне і Табаївка.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2022 в 18:32;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулої доби супротивник продовжив обстрілювати населені пункти Харківської області з різного озброєння.".