12 населених пунктів обстріляв ворог на Харківщині – вечірнє зведення Генштабу

Протягом минулої доби супротивник продовжив обстрілювати населені пункти Харківської області з різного озброєння.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.

На Слобожанському напрямку противник гатив із мінометів та ствольної артилерії по районах населених пунктів Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Охрімівка, Зарубинка, Чугунівка і Амбарне, на Куп’янському – із різної зброї по районах населених пунктів Новомлинськ, Орлянка, Котлярівка, Крохмальне і Табаївка.