Доба – без постраждалих, ворог обстріляв три райони Харківщини – Синєгубов

Протягом доби ворог із мінометів, танків та артилерії обстрілював населені пункти Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів, розташованих поряд із лінією зіткнення та кордоном із РФ, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, поранених цивільних внаслідок обстрілів росіян – немає.

“У Куп’янську ворожими обстрілами пошкоджені дахи будинків та дорожнє полотно. У Вовчанську частково зруйновані житлові та господарські будівлі. Попередньо – ніхто не постраждав”, – зазначив він.

За словами Синєгубова, на лінії зіткнення захисники продовжують бойові дії проти окупантів.