Сутки — без пострадавших, враг обстрелял три района Харьковщины — Синегубов

В течение суток враг из минометов, танков и артиллерии обстреливал населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов, расположенных рядом с линией соприкосновения и границей с РФ, сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.

По его словам, раненых гражданских вследствие обстрелов россиян — нет.

«В Купянске вражескими обстрелами повреждены крыши домов и дорожное полотно. В Волчанске частично разрушены жилые и хозяйственные постройки. Предварительно — никто не пострадал», — отметил он.

По словам Синегубова, на линии соприкосновения защитники продолжают боевые действия против оккупантов.