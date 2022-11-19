Сутки — без пострадавших, враг обстрелял три района Харьковщины — Синегубов
Фото: Олег Синегубов
В течение суток враг из минометов, танков и артиллерии обстреливал населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов, расположенных рядом с линией соприкосновения и границей с РФ, сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.
По его словам, раненых гражданских вследствие обстрелов россиян — нет.
«В Купянске вражескими обстрелами повреждены крыши домов и дорожное полотно. В Волчанске частично разрушены жилые и хозяйственные постройки. Предварительно — никто не пострадал», — отметил он.
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По словам Синегубова, на линии соприкосновения защитники продолжают боевые действия против оккупантов.
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- • Дата публикации материала: 19 ноября 2022 в 08:50;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток враг из минометов, танков и артиллерии обстреливал населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов, расположенных рядом с линией соприкосновения и границей с РФ, сообщил председатель ОВА Олег Синегубов".