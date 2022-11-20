Генштаб ЗСУ: На Харківщині росіяни обстріляли з мінометів три села

На 270 добу війни противник продовжує збройну агресію проти нашої держави та завдає ударів по об’єктах промисловості, повідомив Генштаб ЗСУ.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне і Кліщіївка на Донеччині.

Ворог завдав одного авіаційного та 4 ракетних удари, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

В порушення норм Міжнародного гуманітарного права, законів та звичаїв ведення війни, ракетних ударів російської федерації зазнали об’єкти цивільної інфраструктури міст Святогірськ та Краматорськ.

На Слобожанському напрямку, у прикордонних районах Бєлгородської області, визначеними підрозділами противник продовжує прикриття російсько-українського кордону, проводить демонстраційні і провокаційні дії. Здійснив мінометний обстріл в районі населеного пункту Стариця Харківської області.

На Куп’янському напрямку окупанти ведуть оборону на захоплених рубежах. Ворожі обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зафіксовано, зокрема, в районах населених пунктів Крохмальне, Табаївка Харківської області.

За минулу добу наші воїни збили БпЛА типу “Орлан-10” та уразили пункт управління і склад боєприпасів противника.