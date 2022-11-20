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На Харьковщине рашисты ударили ракетами С-300 по школе и жилым домам

Общество 13:01   20.11.2022
Оксана Якушко
На Харьковщине рашисты ударили ракетами С-300 по школе и жилым домам

Последствия очередных вражеских обстрелов ракетами по Харьковщине задокументировала Харьковская областная прокуратура.

19 ноября россияне ударили по селу Староверовка Купянского района и повредили школу. По предварительной информации, оккупанты обстреляли населенный пункт двумя ракетами типа С-300.

Также военные рф не прекращая обстреливают Купянск. В результате ракетной атаки ранены два человека. Частично разрушены два жилых дома и общежитие учебного заведения.

В Волчанске Чугуевского района в результате вражеских обстрелов частично разрушены частные домовладения.

Прокуроры совместно со следователями полиции задокументировали последствия очередной вооруженной агрессии РФ в Харьковской области и собрали вещественные доказательства.

Купянская и Чугуевская окружные прокуратуры Харьковской области начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 ноября 2022 в 13:01;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Последствия очередных вражеских обстрелов ракетами по Харьковщине задокументировала Харьковская областная прокуратура.".