На Харьковщине рашисты ударили ракетами С-300 по школе и жилым домам
Последствия очередных вражеских обстрелов ракетами по Харьковщине задокументировала Харьковская областная прокуратура.
19 ноября россияне ударили по селу Староверовка Купянского района и повредили школу. По предварительной информации, оккупанты обстреляли населенный пункт двумя ракетами типа С-300.
Также военные рф не прекращая обстреливают Купянск. В результате ракетной атаки ранены два человека. Частично разрушены два жилых дома и общежитие учебного заведения.
В Волчанске Чугуевского района в результате вражеских обстрелов частично разрушены частные домовладения.
Прокуроры совместно со следователями полиции задокументировали последствия очередной вооруженной агрессии РФ в Харьковской области и собрали вещественные доказательства.
Купянская и Чугуевская окружные прокуратуры Харьковской области начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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- • Дата публикации материала: 20 ноября 2022 в 13:01;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Последствия очередных вражеских обстрелов ракетами по Харьковщине задокументировала Харьковская областная прокуратура.".