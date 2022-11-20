На Харківщині рашисти вдарили ракетами С-300 по школі та житлових будинках

Наслідки чергових ворожих обстрілів ракетами по Харківщині задокументувала Харківська обласна прокуратура.

19 листопада росіяни вдарили по селу Старовірівка Куп’янського району та пошкодили школу. За попередньою інформацією, окупанти обстріляли населений пункт двома ракетами типу С-300.

Також військові рф не припиняючи обстрілюють Куп’янськ. Внаслідок ракетної атаки поранено двох людей. Частково зруйновано два житлові будинки та гуртожиток навчального закладу.

У Вовчанську Чугуївського району внаслідок ворожих обстрілів частково зруйновано приватні домоволодіння.

Прокурори спільно зі слідчими поліції задокументували наслідки чергової збройної агресії рф у Харківській області та зібрали речові докази.

Куп’янська та Чугуївська окружні прокуратури Харківської області розпочали досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).