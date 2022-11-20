На Харківщині рашисти вдарили ракетами С-300 по школі та житлових будинках
Наслідки чергових ворожих обстрілів ракетами по Харківщині задокументувала Харківська обласна прокуратура.
19 листопада росіяни вдарили по селу Старовірівка Куп’янського району та пошкодили школу. За попередньою інформацією, окупанти обстріляли населений пункт двома ракетами типу С-300.
Також військові рф не припиняючи обстрілюють Куп’янськ. Внаслідок ракетної атаки поранено двох людей. Частково зруйновано два житлові будинки та гуртожиток навчального закладу.
У Вовчанську Чугуївського району внаслідок ворожих обстрілів частково зруйновано приватні домоволодіння.
Прокурори спільно зі слідчими поліції задокументували наслідки чергової збройної агресії рф у Харківській області та зібрали речові докази.
Куп’янська та Чугуївська окружні прокуратури Харківської області розпочали досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2022 в 13:01;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наслідки чергових ворожих обстрілів ракетами по Харківщині задокументувала Харківська обласна прокуратура.".