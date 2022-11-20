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Синєгубов: Двох людей через обстріли госпіталізували на Харківщині

Суспільство 09:27   20.11.2022
Оксана Якушко
Синєгубов: Двох людей через обстріли госпіталізували на Харківщині

Удари по Харкову минулої доби не зафіксували, повідомив голова Харківської ОВ Олег Синєгубов.

На Харківщині під артилерійським вогнем росіян протягом доби опинялися Куп’янський, Чугуївський та Ізюмський райони.

«За добу внаслідок обстрілів Куп’янського району госпіталізовано 2 особи: 54-річну жінку та 60-річного чоловіка. Обидва отримали вибухові травми та осколкові поранення, пацієнти у тяжкому стані», – розповів Синегубов.

У Куп’янську внаслідок обстрілу елеватора виникла пожежа. Постраждалих немає. Зазнали пошкоджень приватні домоволодіння та господарські споруди.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2022 в 09:27;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Удари по Харкову минулої доби не зафіксували, повідомив голова Харківської ОВ Олег Синєгубов.".