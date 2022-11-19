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Енергетики повернули світло в деокупований Куп’янськ-Вузловий – Синєгубов

Суспільство 19:58   19.11.2022
Елена Нагорная
Енергетики повернули світло в деокупований Куп’янськ-Вузловий – Синєгубов

19 листопада вперше за багато місяців було відновлено електропостачання селища Куп’янськ-Вузловий Харківської області.

“Частина споживачів в цьому населеному пункті уже мають електрику в оселях. Наразі фахівці продовжують працювати над підключенням до живлення решти житлових будинків”, – повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Крім того, за його словами, сьогодні відновлено електропостачання частини абонентів міста Ізюм та сіл Ізюмського району.

“Не зупиняються роботи з відновлення газо- та теплопостачання. Сьогодні відновлено газопостачання котелень смт Борова Ізюмського району. Загалом протягом дня відновлено газопостачання 594 родинам Харківського та Ізюмського районів”, – додав голова ОВА.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2022 в 19:58;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "19 листопада вперше за багато місяців було відновлено електропостачання селища Куп’янськ-Вузловий Харківської області.".