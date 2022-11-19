Енергетики повернули світло в деокупований Куп’янськ-Вузловий – Синєгубов
19 листопада вперше за багато місяців було відновлено електропостачання селища Куп’янськ-Вузловий Харківської області.
“Частина споживачів в цьому населеному пункті уже мають електрику в оселях. Наразі фахівці продовжують працювати над підключенням до живлення решти житлових будинків”, – повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
Крім того, за його словами, сьогодні відновлено електропостачання частини абонентів міста Ізюм та сіл Ізюмського району.
“Не зупиняються роботи з відновлення газо- та теплопостачання. Сьогодні відновлено газопостачання котелень смт Борова Ізюмського району. Загалом протягом дня відновлено газопостачання 594 родинам Харківського та Ізюмського районів”, – додав голова ОВА.
Читайте також: У деокупованій Боровій увімкнули опалення
Новини за темою:
Ви читали новину: «Енергетики повернули світло в деокупований Куп’янськ-Вузловий – Синєгубов»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2022 в 19:58;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "19 листопада вперше за багато місяців було відновлено електропостачання селища Куп’янськ-Вузловий Харківської області.".