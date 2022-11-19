Енергетики повернули світло в деокупований Куп’янськ-Вузловий – Синєгубов

19 листопада вперше за багато місяців було відновлено електропостачання селища Куп’янськ-Вузловий Харківської області.

“Частина споживачів в цьому населеному пункті уже мають електрику в оселях. Наразі фахівці продовжують працювати над підключенням до живлення решти житлових будинків”, – повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Крім того, за його словами, сьогодні відновлено електропостачання частини абонентів міста Ізюм та сіл Ізюмського району.

“Не зупиняються роботи з відновлення газо- та теплопостачання. Сьогодні відновлено газопостачання котелень смт Борова Ізюмського району. Загалом протягом дня відновлено газопостачання 594 родинам Харківського та Ізюмського районів”, – додав голова ОВА.