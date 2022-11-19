У деокупованій Боровій увімкнули опалення

Пуск тепла до будинків мешканців селища Борова Харківської області відбувся сьогодні, 19 листопада.

“Дякуємо ЗСУ, саперам, енергетикам, АТ «Харківгаз», працівникам Борівського комунального підприємства теплових мереж та ЖКГ! Саме завдяки вам у наші оселі повертається тепло і затишок”, – зазначили у селищній раді.



Фото, відео: Борівська селищна рада

Про те, що в Боровій повернули світло і готуються до увімкнення опалення, селищна рада повідомила 17 листопада . Тоді працівники тепломереж заповнювали систему та готували обладнання.

Нагадаємо, що про звільнення Борової від окупантів стало відомо 3 жовтня.