У деокупованій Боровій увімкнули опалення
Пуск тепла до будинків мешканців селища Борова Харківської області відбувся сьогодні, 19 листопада.
“Дякуємо ЗСУ, саперам, енергетикам, АТ «Харківгаз», працівникам Борівського комунального підприємства теплових мереж та ЖКГ! Саме завдяки вам у наші оселі повертається тепло і затишок”, – зазначили у селищній раді.
Фото, відео: Борівська селищна рада
Про те, що в Боровій повернули світло і готуються до увімкнення опалення, селищна рада повідомила 17 листопада . Тоді працівники тепломереж заповнювали систему та готували обладнання.
Нагадаємо, що про звільнення Борової від окупантів стало відомо 3 жовтня.
Новини за темою:
Ви читали новину: «У деокупованій Боровій увімкнули опалення»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2022 в 12:32;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пуск тепла до будинків мешканців селища Борова Харківської області відбувся сьогодні, 19 листопада.".