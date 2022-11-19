В деоккупированной Боровой включили отопление

Пуск тепла в дома жителей поселка Боровая Харьковской области состоялся сегодня, 19 ноября.

«Спасибо ВСУ, саперам, энергетикам, АО «Харьковгаз», работникам Боровского коммунального предприятия тепловых сетей и ЖКХ! Именно благодаря вам в наши дома возвращается тепло и уют», — отметили в поселковом совете.



Фото, видео: Боровской поссовет

О том, что в Боровой вернули свет и готовятся к включению отопления, поссовет проинформировал 17 ноября. Тогда работники теплосетей заполняли систему и готовили оборудование.

Напомним, что об освобождении Боровой от оккупантов стало известно 3 октября.