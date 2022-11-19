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В деоккупированной Боровой включили отопление

Общество 12:32   19.11.2022
Елена Нагорная
В деоккупированной Боровой включили отопление Фото: Боровской поссовет

Пуск тепла в дома жителей поселка Боровая Харьковской области состоялся сегодня, 19 ноября.

«Спасибо ВСУ, саперам, энергетикам, АО «Харьковгаз», работникам Боровского коммунального предприятия тепловых сетей и ЖКХ! Именно благодаря вам в наши дома возвращается тепло и уют», — отметили в поселковом совете.


Фото, видео: Боровской поссовет

О том, что в Боровой вернули свет и готовятся к включению отопления, поссовет проинформировал 17 ноября. Тогда работники теплосетей заполняли систему и готовили оборудование.

Напомним, что об освобождении Боровой от оккупантов стало известно 3 октября.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 ноября 2022 в 12:32;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пуск тепла в дома жителей поселка Боровая Харьковской области состоялся сегодня, 19 ноября.".