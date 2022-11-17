В Боровой вернули свет и готовятся к включению отопления — поссовет
По состоянию на 17 ноября в поселке Боровая и селе Новоплатоновка восстановлено электроснабжение. В течение последних двух дней свет появился в домах почти 3 тысяч абонентов.
В других населенных пунктах Боровской громады продолжается подключение и ремонт линий электропередач, сообщают в поселковом совете.
Отмечается, что благодаря возвращению света питание водоснабжения перевели с генератора на линии электросетей.
«На период адаптации системы вода будет подаваться потребителям ориентировочно с 08:00 до 21:00. В дальнейшем водоснабжение будет осуществляться в круглосуточном режиме», — говорится в сообщении.
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Также проводятся подготовительные работы для включения отопления — работники теплосетей заполняют систему и готовят оборудование.
Кроме этого, в понедельник в Боровой планирует возобновить работу отделение ПриватБанка.
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- • Дата публикации материала: 17 ноября 2022 в 21:19;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 17 ноября в поселке Боровая и селе Новоплатоновка восстановлено электроснабжение. В течение последних двух дней свет появился в домах почти 3 тысяч абонентов.".