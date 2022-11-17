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В Боровой вернули свет и готовятся к включению отопления — поссовет

Общество 21:19   17.11.2022
Елена Нагорная
В Боровой вернули свет и готовятся к включению отопления — поссовет

По состоянию на 17 ноября в поселке Боровая и селе Новоплатоновка восстановлено электроснабжение. В течение последних двух дней свет появился в домах почти 3 тысяч абонентов.

В других населенных пунктах Боровской громады продолжается подключение и ремонт линий электропередач, сообщают в поселковом совете.

Отмечается, что благодаря возвращению света питание водоснабжения перевели с генератора на линии электросетей.

«На период адаптации системы вода будет подаваться потребителям ориентировочно с 08:00 до 21:00. В дальнейшем водоснабжение будет осуществляться в круглосуточном режиме», — говорится в сообщении.

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Также проводятся подготовительные работы для включения отопления — работники теплосетей заполняют систему и готовят оборудование.

Кроме этого, в понедельник в Боровой планирует возобновить работу отделение ПриватБанка.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 ноября 2022 в 21:19;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 17 ноября в поселке Боровая и селе Новоплатоновка восстановлено электроснабжение. В течение последних двух дней свет появился в домах почти 3 тысяч абонентов.".