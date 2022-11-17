В Боровой вернули свет и готовятся к включению отопления — поссовет

По состоянию на 17 ноября в поселке Боровая и селе Новоплатоновка восстановлено электроснабжение. В течение последних двух дней свет появился в домах почти 3 тысяч абонентов.

В других населенных пунктах Боровской громады продолжается подключение и ремонт линий электропередач, сообщают в поселковом совете.

Отмечается, что благодаря возвращению света питание водоснабжения перевели с генератора на линии электросетей.

«На период адаптации системы вода будет подаваться потребителям ориентировочно с 08:00 до 21:00. В дальнейшем водоснабжение будет осуществляться в круглосуточном режиме», — говорится в сообщении.

Также проводятся подготовительные работы для включения отопления — работники теплосетей заполняют систему и готовят оборудование.

Кроме этого, в понедельник в Боровой планирует возобновить работу отделение ПриватБанка.