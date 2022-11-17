Три школы в громаде на Харьковщине не могут обеспечить «дистанционку»
Три школы Боровской громады Харьковской области не могут проводить дистанционное обучение, поэтому педагогов переводят в простой, а учеников — в другие учебные заведения.
Речь идет о поврежденной Боровской школе I-II ступеней №2, полностью разрушенной Гороховатской школе I-III ступеней и Чернещинском УВК, который подвергся значительным разрушениям и до сих пор находится в зоне боевых действий, сообщают в Боровском поселковом совете.
«Коллективы вышеупомянутых заведений находятся в громаде, где отсутствует свет и интернет, что делает невозможным проведение дистанционного обучения. В связи с этим возникла насущная необходимость перевода детей на онлайн-обучение в другие учебные заведения Боровской громады и перевода педагогических работников данного заведения в простой», — говорится в сообщении.
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- • Дата публикации материала: 17 ноября 2022 в 18:59;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Три школы Боровской громады Харьковской области не могут проводить дистанционное обучение, поэтому педагогов переводят в простой, а учеников — в другие учебные заведения.".