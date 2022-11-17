Три школы в громаде на Харьковщине не могут обеспечить «дистанционку»

Три школы Боровской громады Харьковской области не могут проводить дистанционное обучение, поэтому педагогов переводят в простой, а учеников — в другие учебные заведения.

Речь идет о поврежденной Боровской школе I-II ступеней №2, полностью разрушенной Гороховатской школе I-III ступеней и Чернещинском УВК, который подвергся значительным разрушениям и до сих пор находится в зоне боевых действий, сообщают в Боровском поселковом совете.

«Коллективы вышеупомянутых заведений находятся в громаде, где отсутствует свет и интернет, что делает невозможным проведение дистанционного обучения. В связи с этим возникла насущная необходимость перевода детей на онлайн-обучение в другие учебные заведения Боровской громады и перевода педагогических работников данного заведения в простой», — говорится в сообщении.

Читайте также: 500 учебников рф изъяли прокуроры в школе в селе на Харьковщине