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Три школы в громаде на Харьковщине не могут обеспечить «дистанционку»

Общество 18:59   17.11.2022
Елена Нагорная
Три школы в громаде на Харьковщине не могут обеспечить «дистанционку»

Три школы Боровской громады Харьковской области не могут проводить дистанционное обучение, поэтому педагогов переводят в простой, а учеников — в другие учебные заведения.

Речь идет о поврежденной Боровской школе I-II ступеней №2, полностью разрушенной Гороховатской школе I-III ступеней и Чернещинском УВК, который подвергся значительным разрушениям и до сих пор находится в зоне боевых действий, сообщают в Боровском поселковом совете.

«Коллективы вышеупомянутых заведений находятся в громаде, где отсутствует свет и интернет, что делает невозможным проведение дистанционного обучения. В связи с этим возникла насущная необходимость перевода детей на онлайн-обучение в другие учебные заведения Боровской громады и перевода педагогических работников данного заведения в простой», — говорится в сообщении.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 ноября 2022 в 18:59;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Три школы Боровской громады Харьковской области не могут проводить дистанционное обучение, поэтому педагогов переводят в простой, а учеников — в другие учебные заведения.".