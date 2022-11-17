Три школи в громаді на Харківщині не можуть забезпечити “дистанційку”

Три школи Борівської громади Харківської області не можуть проводити дистанційне навчання, тому педагогів переводять у простій, а учнів – до інших навчальних закладів.

Йдеться про пошкоджену Борівську школу I-II ступенів №2, повністю зруйновану Гороховатську школу I-III ступенів та Чернещинський НВК, який зазнав значних руйнувань і досі перебуває в зоні бойових дій, повідомляють у Борівській селищній раді.

“Колективи вищезазначених закладів знаходяться у громаді, де відсутнє світло та інтернет, що унеможливлює проведення дистанційного навчання. У зв’язку з цим виникла нагальна необхідність переведення дітей на онлайн навчання до інших навчальних закладів Борівської громади та переведення педагогічних працівників даного закладу у простій”, – йдеться у повідомленні.