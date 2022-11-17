Три школи в громаді на Харківщині не можуть забезпечити “дистанційку”
Три школи Борівської громади Харківської області не можуть проводити дистанційне навчання, тому педагогів переводять у простій, а учнів – до інших навчальних закладів.
Йдеться про пошкоджену Борівську школу I-II ступенів №2, повністю зруйновану Гороховатську школу I-III ступенів та Чернещинський НВК, який зазнав значних руйнувань і досі перебуває в зоні бойових дій, повідомляють у Борівській селищній раді.
“Колективи вищезазначених закладів знаходяться у громаді, де відсутнє світло та інтернет, що унеможливлює проведення дистанційного навчання. У зв’язку з цим виникла нагальна необхідність переведення дітей на онлайн навчання до інших навчальних закладів Борівської громади та переведення педагогічних працівників даного закладу у простій”, – йдеться у повідомленні.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Листопада 2022 в 18:59;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Три школи Борівської громади Харківської області не можуть проводити дистанційне навчання, тому педагогів переводять у простій, а учнів – до інших навчальних закладів.".