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Три школи в громаді на Харківщині не можуть забезпечити “дистанційку”

Суспільство 18:59   17.11.2022
Елена Нагорная
Три школи в громаді на Харківщині не можуть забезпечити “дистанційку”

Три школи Борівської громади Харківської області не можуть проводити дистанційне навчання, тому педагогів переводять у простій, а учнів – до інших навчальних закладів.

Йдеться про пошкоджену Борівську школу I-II ступенів №2, повністю зруйновану Гороховатську школу I-III ступенів та Чернещинський НВК, який зазнав значних руйнувань і досі перебуває в зоні бойових дій, повідомляють у Борівській селищній раді.

“Колективи вищезазначених закладів знаходяться у громаді, де відсутнє світло та інтернет, що унеможливлює проведення дистанційного навчання. У зв’язку з цим виникла нагальна необхідність переведення дітей на онлайн навчання до інших навчальних закладів Борівської громади та переведення педагогічних працівників даного закладу у простій”, – йдеться у повідомленні.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Листопада 2022 в 18:59;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Три школи Борівської громади Харківської області не можуть проводити дистанційне навчання, тому педагогів переводять у простій, а учнів – до інших навчальних закладів.".