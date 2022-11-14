500 підручників рф вилучили прокурори у школі в селі на Харківщині
Пів тисячі підручників зразка рф для учнів 1-11 класів завезли під час окупації села, повідомляє прокуратура Харківської області.
В усіх навчальних кабінетах гімназії у с. Лісова Стінка Куп’янського району правоохоронці знайшли російські підручники, завезені під час окупації села.
«Освіта» не для розвитку, а для зомбування українців – саме такі плани мали окупанти у навчальному процесі.
Російські підручники будуть залучені до кримінальних проваджень за фактами колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України) як речові докази.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2022 в 14:48;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пів тисячі підручників зразка рф для учнів 1-11 класів завезли під час окупації села, повідомляє прокуратура Харківської області.".