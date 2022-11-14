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500 підручників рф вилучили прокурори у школі в селі на Харківщині

Суспільство 14:48   14.11.2022
Оксана Якушко
500 підручників рф вилучили прокурори у школі в селі на Харківщині

Пів тисячі підручників зразка рф для учнів 1-11 класів завезли під час окупації села, повідомляє прокуратура Харківської області.

В усіх навчальних кабінетах гімназії у с. Лісова Стінка Куп’янського району правоохоронці знайшли російські підручники, завезені під час окупації села.


«Освіта» не для розвитку, а для зомбування українців – саме такі плани мали окупанти у навчальному процесі.


Російські підручники будуть залучені до кримінальних проваджень за фактами колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України) як речові докази.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2022 в 14:48;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пів тисячі підручників зразка рф для учнів 1-11 класів завезли під час окупації села, повідомляє прокуратура Харківської області.".