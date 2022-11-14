500 підручників рф вилучили прокурори у школі в селі на Харківщині

Пів тисячі підручників зразка рф для учнів 1-11 класів завезли під час окупації села, повідомляє прокуратура Харківської області.

В усіх навчальних кабінетах гімназії у с. Лісова Стінка Куп’янського району правоохоронці знайшли російські підручники, завезені під час окупації села.



«Освіта» не для розвитку, а для зомбування українців – саме такі плани мали окупанти у навчальному процесі.



Російські підручники будуть залучені до кримінальних проваджень за фактами колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України) як речові докази.