500 учебников рф изъяли прокуроры в школе в селе на Харьковщине

Пол тысячи учебников образца России для учеников 1-11 классов завезли во время оккупации села, сообщает прокуратура Харьковской области.

Во всех учебных кабинетах гимназии в с. Лесная Стенка Купянского района стражи порядка нашли российские учебники, завезенные во время оккупации села.



«Образование» не для развития, а для зомбирования украинцев именно такие планы были у оккупантов в учебном процессе.



Российские учебники будут вовлечены в уголовные производства по фактам коллаборационной деятельности (ч. 3 ст. 111-1 УК Украины) как вещественные доказательства.

Читайте также: 100 российских учебников изъяли прокуроры в деоккупированной Боровой