500 учебников рф изъяли прокуроры в школе в селе на Харьковщине
Пол тысячи учебников образца России для учеников 1-11 классов завезли во время оккупации села, сообщает прокуратура Харьковской области.
Во всех учебных кабинетах гимназии в с. Лесная Стенка Купянского района стражи порядка нашли российские учебники, завезенные во время оккупации села.
«Образование» не для развития, а для зомбирования украинцев именно такие планы были у оккупантов в учебном процессе.
Российские учебники будут вовлечены в уголовные производства по фактам коллаборационной деятельности (ч. 3 ст. 111-1 УК Украины) как вещественные доказательства.
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- • Дата публикации материала: 14 ноября 2022 в 14:48;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пол тысячи учебников образца России для учеников 1-11 классов завезли во время оккупации села, сообщает прокуратура Харьковской области.".