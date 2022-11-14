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500 учебников рф изъяли прокуроры в школе в селе на Харьковщине

Общество 14:48   14.11.2022
Оксана Якушко
500 учебников рф изъяли прокуроры в школе в селе на Харьковщине

Пол тысячи учебников образца России для учеников 1-11 классов завезли во время оккупации села, сообщает прокуратура Харьковской области.

Во всех учебных кабинетах гимназии в с. Лесная Стенка Купянского района стражи порядка нашли российские учебники, завезенные во время оккупации села.


«Образование» не для развития, а для зомбирования украинцев именно такие планы были у оккупантов в учебном процессе.


Российские учебники будут вовлечены в уголовные производства по фактам коллаборационной деятельности (ч. 3 ст. 111-1 УК Украины) как вещественные доказательства.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 ноября 2022 в 14:48;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пол тысячи учебников образца России для учеников 1-11 классов завезли во время оккупации села, сообщает прокуратура Харьковской области.".