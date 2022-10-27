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100 российских учебников изъяли прокуроры в деоккупированной Боровой

Общество 14:02   27.10.2022
Оксана Якушко
100 российских учебников изъяли прокуроры в деоккупированной Боровой

В Харьковской области в пгт Боровая прокуроры совместно с СБУ в помещении, где во время оккупации находилась так называемая «администрация», обнаружили около сотни российских учебников для школьников, сообщает Харьковская областная прокуратура.

Среди них были книги по русскому языку, истории России разных периодов, основ безопасности жизнедеятельности, обществоведения с русским триколором на обложке.

В каждом учебнике – русская пропаганда для детей. К примеру, в учебнике по истории написано о «большом воссоединении Крыма с РФ» и о «крупнейшем проекте — строительстве Крымского моста». Не обошли авторы книг и признание РФ незаконных «ДНР» и «ЛНР» в феврале 2022 года.

Даже в учебнике по основам безопасности жизнедеятельности, по которому детей учат правилам пожарной безопасности и основам здравоохранения, россияне пишут, что события 2014 года в Украине – это проявление экстремизма и терроризма.

Учебники используют в качестве вещественных доказательств по фактам коллаборационной деятельности и геноцида.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 октября 2022 в 14:02;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области в пгт Боровая прокуроры совместно с СБУ в помещении, где во время оккупации находилась так называемая «администрация», обнаружили около сотни российских учебников для школьников, сообщает Харьковская областная прокуратура.".