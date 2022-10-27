100 російських підручників вилучили прокурори у деокупованій Боровій
На Харківщині у смт Борова прокурори спільно з СБУ у приміщенні, де під час окупації знаходилася так звана «адміністрація», виявили близько сотні російських підручників для школярів, повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Серед них були книги з російської мови, історії рф різних періодів, основ безпеки життєдіяльності, суспільствознавства з російським триколором на обкладинці.
У кожному підручнику – російська пропаганда для дітей. Наприклад, у підручнику з історії написано про «велике возз’єднання Криму з рф» і про «найбільший проект — будівництво Кримського мосту». Не оминули автори книг та визнання рф незаконних «ДНР» та «ЛНР» у лютому 2022 року.
Навіть у підручнику з основ безпеки життєдіяльності, за яким дітей навчають правилам пожежної безпеки та основ охорони здоров’я, росіяни пишуть, що події 2014 року в Україні – це прояв екстремізму та тероризму.
Підручники використують як речові докази за фактами колабораційної діяльності та геноциду.
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Ви читали новину: «100 російських підручників вилучили прокурори у деокупованій Боровій»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2022 в 14:02;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині у смт Борова прокурори спільно з СБУ у приміщенні, де під час окупації знаходилася так звана «адміністрація», виявили близько сотні російських підручників для школярів, повідомляє Харківська обласна прокуратура.".