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100 російських підручників вилучили прокурори у деокупованій Боровій

Суспільство 14:02   27.10.2022
Оксана Якушко
100 російських підручників вилучили прокурори у деокупованій Боровій

На Харківщині у смт Борова прокурори спільно з СБУ у приміщенні, де під час окупації знаходилася так звана «адміністрація», виявили близько сотні російських підручників для школярів, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Серед них були книги з російської мови, історії рф різних періодів, основ безпеки життєдіяльності, суспільствознавства з російським триколором на обкладинці.

У кожному підручнику – російська пропаганда для дітей. Наприклад, у підручнику з історії написано про «велике возз’єднання Криму з рф» і про «найбільший проект — будівництво Кримського мосту». Не оминули автори книг та визнання рф незаконних «ДНР» та «ЛНР» у лютому 2022 року.

Навіть у підручнику з основ безпеки життєдіяльності, за яким дітей навчають правилам пожежної безпеки та основ охорони здоров’я, росіяни пишуть, що події 2014 року в Україні – це прояв екстремізму та тероризму.

Підручники використують як речові докази за фактами колабораційної діяльності та геноциду.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2022 в 14:02;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині у смт Борова прокурори спільно з СБУ у приміщенні, де під час окупації знаходилася так звана «адміністрація», виявили близько сотні російських підручників для школярів, повідомляє Харківська обласна прокуратура.".