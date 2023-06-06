ПриватБанк сообщил о перебоях в работе Приват24, банкоматов и терминалов

ПриватБанк сообщил о перебоях и задержках в работе своих сервисов, в частности Приват24 и сети банкоматов, а также в оплате картами через торговые терминалы.

Об этом сообщается на Facebook-странице банка.

«Все привлеченные IT-специалисты работают над быстрым восстановлением стабильной работы. Для этого нужно немного времени. Спасибо за ваше понимание и терпение», — говорится в публикации.