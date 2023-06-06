ПриватБанк сообщил о перебоях в работе Приват24, банкоматов и терминалов
ПриватБанк сообщил о перебоях и задержках в работе своих сервисов, в частности Приват24 и сети банкоматов, а также в оплате картами через торговые терминалы.
Об этом сообщается на Facebook-странице банка.
«Все привлеченные IT-специалисты работают над быстрым восстановлением стабильной работы. Для этого нужно немного времени. Спасибо за ваше понимание и терпение», — говорится в публикации.
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- • Дата публикации материала: 6 июня 2023 в 19:25;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ПриватБанк сообщил о перебоях и задержках в работе своих сервисов, в частности Приват24 и сети банкоматов, а также в оплате картами через торговые терминалы.".