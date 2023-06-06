Live
  • Вторник 06.06.2023
    • Харьков
  •   +18°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.09
    • 🔴

ПриватБанк сообщил о перебоях в работе Приват24, банкоматов и терминалов

Украина 19:25   06.06.2023
Елена Нагорная
ПриватБанк сообщил о перебоях в работе Приват24, банкоматов и терминалов

ПриватБанк сообщил о перебоях и задержках в работе своих сервисов, в частности Приват24 и сети банкоматов, а также в оплате картами через торговые терминалы.

Об этом сообщается на Facebook-странице банка.

«Все привлеченные IT-специалисты работают над быстрым восстановлением стабильной работы. Для этого нужно немного времени. Спасибо за ваше понимание и терпение», — говорится в публикации.

Читайте также: В деоккупированном поселке на Харьковщине возобновил работу ПриватБанк (фото)

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Проект восстановления от правительства: Циркуны могут убрать из списка
Проект восстановления от правительства: Циркуны могут убрать из списка
06.06.2023
Враг обстрелял 29 населенных пунктов Харьковщины и нанес авиаудары — Генштаб
Враг обстрелял 29 населенных пунктов Харьковщины и нанес авиаудары — Генштаб
06.06.2023
Подрыв Каховской ГЭС: вода на Херсонщине прибывает, ВСУ бьют по левому берегу
Подрыв Каховской ГЭС: вода на Херсонщине прибывает, ВСУ бьют по левому берегу
06.06.2023
ПриватБанк сообщил о перебоях в работе Приват24, банкоматов и терминалов
ПриватБанк сообщил о перебоях в работе Приват24, банкоматов и терминалов
06.06.2023
Зеленский создал на Харьковщине еще одну военную администрацию
Зеленский создал на Харьковщине еще одну военную администрацию
06.06.2023
Ночной ракетный удар по Харькову: в центре города отключили воду – Терехов
Ночной ракетный удар по Харькову: в центре города отключили воду – Терехов
06.06.2023

Новости по теме:

21:47
На Харьковщине и не только — перебои со связью Vodafone: комментарий компании
20:29
В Укрэнерго назвали причину сбоя в электросети на Харьковщине
18:46
В «Новой почте» прокомментировали масштабный сбой
19:42
В деоккупированном поселке на Харьковщине возобновил работу ПриватБанк (фото)
21:19
В Боровой вернули свет и готовятся к включению отопления — поссовет

  • Категории: Украина, Экономика; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «ПриватБанк сообщил о перебоях в работе Приват24, банкоматов и терминалов»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 6 июня 2023 в 19:25;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ПриватБанк сообщил о перебоях и задержках в работе своих сервисов, в частности Приват24 и сети банкоматов, а также в оплате картами через торговые терминалы.".