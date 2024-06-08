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Работа Telegram восстановилась после масштабного сбоя

Общество 23:02   08.06.2024
Оксана Горун
Работа Telegram восстановилась после масштабного сбоя

Мессенджер Telegram вновь работает, сообщения стали приходить пользователям и подписчикам каналов около 22:54 8 июня.

Telegram восстановился после масштабного сбоя, который случился около 21:30. Мессенджер не работал более часа.

Из-за этого жителям Харькова не пришло сообщение о воздушной тревоге.

Напомним, в случае отключения Telegram получить информацию о причинах тревоги можно на канале Воздушных сил ВСУ в WatsApp. Подписаться на него можно по ссылке: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaE2uSwAInPla0otdW2O

Оперативно следить за новостями Харькова в условиях отсутствия Telegram можно, подписавшись на канал МГ «Объектив» в Viber по этой ссылке: https://invite.viber.com/?g2=AQBUASgQUZnEjktofhk5SqTpo7bzHoG8xPE6%2FOFVqHUkXXWok1C4kP99yaw92rvL

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 июня 2024 в 23:02;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мессенджер Telegram вновь работает, сообщения стали приходить пользователям и подписчикам каналов около 22:54 8 июня".