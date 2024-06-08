Работа Telegram восстановилась после масштабного сбоя
Мессенджер Telegram вновь работает, сообщения стали приходить пользователям и подписчикам каналов около 22:54 8 июня.
Telegram восстановился после масштабного сбоя, который случился около 21:30. Мессенджер не работал более часа.
Из-за этого жителям Харькова не пришло сообщение о воздушной тревоге.
Напомним, в случае отключения Telegram получить информацию о причинах тревоги можно на канале Воздушных сил ВСУ в WatsApp. Подписаться на него можно по ссылке: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaE2uSwAInPla0otdW2O
Оперативно следить за новостями Харькова в условиях отсутствия Telegram можно, подписавшись на канал МГ «Объектив» в Viber по этой ссылке: https://invite.viber.com/?g2=AQBUASgQUZnEjktofhk5SqTpo7bzHoG8xPE6%2FOFVqHUkXXWok1C4kP99yaw92rvL
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: Telegram, сбой;
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- • Дата публикации материала: 8 июня 2024 в 23:02;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мессенджер Telegram вновь работает, сообщения стали приходить пользователям и подписчикам каналов около 22:54 8 июня".