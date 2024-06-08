Робота Телеграму відновилася після масштабного збою
Месенджер “Телеграм” знову працює, повідомлення стали надходити користувачам та підписникам каналів близько 22:54 8 червня.
Телеграм відновився після масштабного збою, який стався близько 21:30. Месенджер не працював понад годину.
Через це мешканцям Харкова не надійшло повідомлення про повітряну тривогу.
Нагадаємо, в разі відключення Телеграму отримати інформацію про причини тривоги можна на каналі Повітряних сил ЗСУ у WatsApp. Підписатися на нього можна за посиланням: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaE2uSwAInPla0otdW2O
Оперативно стежити за новинами Харкова в умовах відсутності Телеграму можна, підписавшись на канал МГ “Об’єктив” у Вайбері за цим посиланням: https://invite.viber.com/?g2=AQBUASgQUZnEjktofhk5SqTpo7bzHoG8xPE6%2FOFVqHUkXXW
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: Telegram, сбой;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Робота Телеграму відновилася після масштабного збою»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2024 в 23:02;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Месенджер “Телеграм” знову працює, повідомлення стали надходити користувачам та підписникам каналів близько 22:54 8 червня".