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Робота Телеграму відновилася після масштабного збою

Суспільство 23:02   08.06.2024
Оксана Горун
Робота Телеграму відновилася після масштабного збою

Месенджер “Телеграм” знову працює, повідомлення стали надходити користувачам та підписникам каналів близько 22:54 8 червня.

Телеграм відновився після масштабного збою, який стався близько 21:30. Месенджер не працював понад годину.

Через це мешканцям Харкова не надійшло повідомлення про повітряну тривогу.

Нагадаємо, в разі відключення Телеграму отримати інформацію про причини тривоги можна на каналі Повітряних сил ЗСУ у WatsApp. Підписатися на нього можна за посиланням:  https://www.whatsapp.com/channel/0029VaE2uSwAInPla0otdW2O

Оперативно стежити за новинами Харкова в умовах відсутності Телеграму можна, підписавшись на канал МГ “Об’єктив” у Вайбері за цим посиланням: https://invite.viber.com/?g2=AQBUASgQUZnEjktofhk5SqTpo7bzHoG8xPE6%2FOFVqHUkXXW

Автор: Оксана Горун
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У роботі Телеграму стався збій, у Харкові не надійшло повідомлення про тривогу

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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2024 в 23:02;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Месенджер “Телеграм” знову працює, повідомлення стали надходити користувачам та підписникам каналів близько 22:54 8 червня".