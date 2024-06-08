Робота Телеграму відновилася після масштабного збою

Месенджер “Телеграм” знову працює, повідомлення стали надходити користувачам та підписникам каналів близько 22:54 8 червня.

Телеграм відновився після масштабного збою, який стався близько 21:30. Месенджер не працював понад годину.

Через це мешканцям Харкова не надійшло повідомлення про повітряну тривогу.

Нагадаємо, в разі відключення Телеграму отримати інформацію про причини тривоги можна на каналі Повітряних сил ЗСУ у WatsApp. Підписатися на нього можна за посиланням: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaE2uSwAInPla0otdW2O

Оперативно стежити за новинами Харкова в умовах відсутності Телеграму можна, підписавшись на канал МГ “Об’єктив” у Вайбері за цим посиланням: https://invite.viber.com/?g2=AQBUASgQUZnEjktofhk5SqTpo7bzHoG8xPE6%2FOFVqHUkXXW