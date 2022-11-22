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В деоккупированном поселке на Харьковщине возобновил работу ПриватБанк (фото)

Общество 19:42   22.11.2022
Елена Нагорная
В деоккупированном поселке на Харьковщине возобновил работу ПриватБанк (фото) Фото: Боровской поселковый совет

В поселке Боровая Харьковской области возобновило работу отделение ПриватБанка.

Об этом сообщили в поселковом совете.

«Отделение работает ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 08:00 до 16:00 и предоставляет весь спектр банковских услуг, который был доступен до полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины. Также работают банкоматы ПриватБанка возле отделения и на автовокзале, но из-за плохого интернета возможны перебои в работе», — говорится в сообщении.

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Фото: Боровской поселковый совет

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 ноября 2022 в 19:42;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поселке Боровая Харьковской области возобновило работу отделение ПриватБанка.".