В деоккупированном поселке на Харьковщине возобновил работу ПриватБанк (фото)
Фото: Боровской поселковый совет
В поселке Боровая Харьковской области возобновило работу отделение ПриватБанка.
Об этом сообщили в поселковом совете.
«Отделение работает ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 08:00 до 16:00 и предоставляет весь спектр банковских услуг, который был доступен до полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины. Также работают банкоматы ПриватБанка возле отделения и на автовокзале, но из-за плохого интернета возможны перебои в работе», — говорится в сообщении.
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Фото: Боровской поселковый совет
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- • Дата публикации материала: 22 ноября 2022 в 19:42;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поселке Боровая Харьковской области возобновило работу отделение ПриватБанка.".