В деоккупированном поселке на Харьковщине возобновил работу ПриватБанк (фото)

В поселке Боровая Харьковской области возобновило работу отделение ПриватБанка.

Об этом сообщили в поселковом совете.

«Отделение работает ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 08:00 до 16:00 и предоставляет весь спектр банковских услуг, который был доступен до полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины. Также работают банкоматы ПриватБанка возле отделения и на автовокзале, но из-за плохого интернета возможны перебои в работе», — говорится в сообщении.

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Фото: Боровской поселковый совет