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У деокупованому селищі на Харківщині відновив роботу ПриватБанк (фото)

Економіка 19:42   22.11.2022
Елена Нагорная
У деокупованому селищі на Харківщині відновив роботу ПриватБанк (фото)

У селищі Борова Харківської області відновило роботу відділення ПриватБанку.

Про це повідомили у селищній раді.

“Відділення працює щодня, крім суботи та неділі, з 08:00 до 16:00 та надає весь спектр банківських послуг, який був доступний до повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Також працюють банкомати ПриватБанку біля відділення та на автовокзалі, але через поганий інтернет можливі перебої у роботі”, – йдеться у повідомленні.

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Фото: Борівська селищна рада

Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2022 в 19:42;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селищі Борова Харківської області відновило роботу відділення ПриватБанку.".