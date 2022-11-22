У деокупованому селищі на Харківщині відновив роботу ПриватБанк (фото)

У селищі Борова Харківської області відновило роботу відділення ПриватБанку.

Про це повідомили у селищній раді.

“Відділення працює щодня, крім суботи та неділі, з 08:00 до 16:00 та надає весь спектр банківських послуг, який був доступний до повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Також працюють банкомати ПриватБанку біля відділення та на автовокзалі, але через поганий інтернет можливі перебої у роботі”, – йдеться у повідомленні.

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Фото: Борівська селищна рада