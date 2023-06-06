ПриватБанк повідомив про перебої в роботі Приват24, банкоматів і терміналів
ПриватБанк повідомив про перебої та затримки у роботі своїх сервісів, зокрема Приват24 та мережі банкоматів, а також в оплаті картками через торговельні термінали.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці банку.
“Усі залучені IT-фахівці працюють над найшвидшим відновленням стабільної роботи. Для цього потрібно трохи часу. Дякуємо за ваше розуміння та терпіння”, – йдеться у публікації.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Червня 2023 в 19:25;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "ПриватБанк повідомив про перебої та затримки у роботі своїх сервісів, зокрема Приват24 та мережі банкоматів, а також в оплаті картками через торговельні термінали.".