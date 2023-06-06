ПриватБанк повідомив про перебої в роботі Приват24, банкоматів і терміналів

ПриватБанк повідомив про перебої та затримки у роботі своїх сервісів, зокрема Приват24 та мережі банкоматів, а також в оплаті картками через торговельні термінали.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці банку.

“Усі залучені IT-фахівці працюють над найшвидшим відновленням стабільної роботи. Для цього потрібно трохи часу. Дякуємо за ваше розуміння та терпіння”, – йдеться у публікації.