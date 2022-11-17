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У Боровій повернули світло і готуються до увімкнення опалення – селищна рада

Суспільство 21:19   17.11.2022
Елена Нагорная
У Боровій повернули світло і готуються до увімкнення опалення – селищна рада

Станом на 17 листопада у селищі Борова та селі Новоплатонівка відновлено електропостачання. Протягом останніх двох днів світло з’явилося у будинках майже 3 тисяч абонентів.

В інших населених пунктах Борівської громади продовжується підключення та ремонт ліній електропередач, повідомляють у селищній раді.

Зазначається, що завдяки поверненню світла живлення водопостачання перевели із генератора на лінії електромереж.

“На період адаптації системи вода подаватиметься споживачам орієнтовно з 08:00 до 21:00. В подальшому водопостачання здійснюватиметься у цілодобовому режимі”, – йдеться у повідомленні.

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Також проводяться підготовчі роботи для увімкнення опалення – працівники тепломереж заповнюють систему та готують обладнання.

Окрім цього, у понеділок у Боровій планує відновити роботу відділення ПриватБанку.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Листопада 2022 в 21:19;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 17 листопада у селищі Борова та селі Новоплатонівка відновлено електропостачання. Протягом останніх двох днів світло з’явилося у будинках майже 3 тисяч абонентів.".