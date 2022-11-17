У Боровій повернули світло і готуються до увімкнення опалення – селищна рада

Станом на 17 листопада у селищі Борова та селі Новоплатонівка відновлено електропостачання. Протягом останніх двох днів світло з’явилося у будинках майже 3 тисяч абонентів.

В інших населених пунктах Борівської громади продовжується підключення та ремонт ліній електропередач, повідомляють у селищній раді.

Зазначається, що завдяки поверненню світла живлення водопостачання перевели із генератора на лінії електромереж.

“На період адаптації системи вода подаватиметься споживачам орієнтовно з 08:00 до 21:00. В подальшому водопостачання здійснюватиметься у цілодобовому режимі”, – йдеться у повідомленні.

Також проводяться підготовчі роботи для увімкнення опалення – працівники тепломереж заповнюють систему та готують обладнання.

Окрім цього, у понеділок у Боровій планує відновити роботу відділення ПриватБанку.