У Боровій повернули світло і готуються до увімкнення опалення – селищна рада
Станом на 17 листопада у селищі Борова та селі Новоплатонівка відновлено електропостачання. Протягом останніх двох днів світло з’явилося у будинках майже 3 тисяч абонентів.
В інших населених пунктах Борівської громади продовжується підключення та ремонт ліній електропередач, повідомляють у селищній раді.
Зазначається, що завдяки поверненню світла живлення водопостачання перевели із генератора на лінії електромереж.
“На період адаптації системи вода подаватиметься споживачам орієнтовно з 08:00 до 21:00. В подальшому водопостачання здійснюватиметься у цілодобовому режимі”, – йдеться у повідомленні.
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Також проводяться підготовчі роботи для увімкнення опалення – працівники тепломереж заповнюють систему та готують обладнання.
Окрім цього, у понеділок у Боровій планує відновити роботу відділення ПриватБанку.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Листопада 2022 в 21:19;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 17 листопада у селищі Борова та селі Новоплатонівка відновлено електропостачання. Протягом останніх двох днів світло з’явилося у будинках майже 3 тисяч абонентів.".