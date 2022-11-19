Энергетики вернули свет в деоккупированный Купянск-Узловой — Синегубов
19 ноября впервые за много месяцев было восстановлено электроснабжение поселка Купянск-Узловой Харьковской области.
«Часть потребителей в этом населенном пункте уже имеют электричество в домах. Сейчас специалисты продолжают работать над подключением к питанию остальных жилых домов», — сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.
Кроме того, по его словам, сегодня восстановлено электроснабжение части абонентов города Изюм и сел Изюмского района.
«Не останавливаются работы по восстановлению газо- и теплоснабжения. Сегодня восстановлено газоснабжение котельных поселка Боровая Изюмского района. Всего в течение дня восстановлено газоснабжение 594 семьям Харьковского и Изюмского районов», — добавил председатель ОВА.
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- • Дата публикации материала: 19 ноября 2022 в 19:58;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "19 ноября впервые за много месяцев было восстановлено электроснабжение поселка Купянск-Узловой Харьковской области.".