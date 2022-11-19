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Энергетики вернули свет в деоккупированный Купянск-Узловой — Синегубов

Общество 19:58   19.11.2022
Елена Нагорная
Энергетики вернули свет в деоккупированный Купянск-Узловой — Синегубов

19 ноября впервые за много месяцев было восстановлено электроснабжение поселка Купянск-Узловой Харьковской области.

«Часть потребителей в этом населенном пункте уже имеют электричество в домах. Сейчас специалисты продолжают работать над подключением к питанию остальных жилых домов», — сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.

Кроме того, по его словам, сегодня восстановлено электроснабжение части абонентов города Изюм и сел Изюмского района.

«Не останавливаются работы по восстановлению газо- и теплоснабжения. Сегодня восстановлено газоснабжение котельных поселка Боровая Изюмского района. Всего в течение дня восстановлено газоснабжение 594 семьям Харьковского и Изюмского районов», — добавил председатель ОВА.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 ноября 2022 в 19:58;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "19 ноября впервые за много месяцев было восстановлено электроснабжение поселка Купянск-Узловой Харьковской области.".