Синегубов: Двоих человек из-за обстрелов госпитализировали на Харьковщине

Удары по Харькову за минувшие сутки не зафиксировали, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В Харьковской области под артиллерийским огнем россиян в течение суток оказывались Купянский, Чугуевский и Изюмский районы.

«За сутки в результате обстрелов Купянского района госпитализированы 2 человека: 54-летняя женщина и 60-летний мужчина. Оба получили взрывные травмы и осколочные ранения, пациенты в тяжелом состоянии», — рассказал Синегубов.

В Купянске в результате обстрела элеватора возник пожар. Пострадавших нет. Потерпели повреждения частные домовладения и хозяйственные постройки.