Синегубов: Двоих человек из-за обстрелов госпитализировали на Харьковщине
Удары по Харькову за минувшие сутки не зафиксировали, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
В Харьковской области под артиллерийским огнем россиян в течение суток оказывались Купянский, Чугуевский и Изюмский районы.
«За сутки в результате обстрелов Купянского района госпитализированы 2 человека: 54-летняя женщина и 60-летний мужчина. Оба получили взрывные травмы и осколочные ранения, пациенты в тяжелом состоянии», — рассказал Синегубов.
В Купянске в результате обстрела элеватора возник пожар. Пострадавших нет. Потерпели повреждения частные домовладения и хозяйственные постройки.
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- • Дата публикации материала: 20 ноября 2022 в 09:27;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Удары по Харькову за минувшие сутки не зафиксировали, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.".