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Синегубов: Двоих человек из-за обстрелов госпитализировали на Харьковщине

Общество 09:27   20.11.2022
Оксана Якушко
Синегубов: Двоих человек из-за обстрелов госпитализировали на Харьковщине

Удары по Харькову за минувшие сутки не зафиксировали, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В Харьковской области под артиллерийским огнем россиян в течение суток оказывались Купянский, Чугуевский и Изюмский районы.

«За сутки в результате обстрелов Купянского района госпитализированы 2 человека: 54-летняя женщина и 60-летний мужчина. Оба получили взрывные травмы и осколочные ранения, пациенты в тяжелом состоянии», — рассказал Синегубов.

В Купянске в результате обстрела элеватора возник пожар. Пострадавших нет. Потерпели повреждения частные домовладения и хозяйственные постройки.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 ноября 2022 в 09:27;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Удары по Харькову за минувшие сутки не зафиксировали, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.".