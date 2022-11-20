«Сторастерзанный Харьков». В Польше покажут работы фотографа из Салтовки

25 ноября 2022 года в Ягеллонском университете в Кракове презентуют фотоальбом Вадима Беликова «Стеростерзанный Харьков», сообщает uacenter.media.

Вадим Беликов одним из первых зафиксировал запуски ракет, по которым россияне из Белгородской области почти каждый день бьют по Харькову. Моменты запуска «Искандеров», «С-300» Беликов фотографирует из окна собственной квартиры в микрорайоне Салтовка. Он начал снимать пуски российских ракет 9 июня 2022 года. До этого снимал все, что видел, и уже для фотографий с пожарами и разрушениями Харькова имеет объемную папку. Сколько фотографий накопилось с начала полномасштабного вторжения России в Украину, не считает.

Фотоальбом готовит к печати Издательский дом журнала «Достопримечательности Украины» совместно с Международным институтом украиноведческих студий.