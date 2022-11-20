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«Сторозтерзаний Харків». У Польщі покажуть світлини фотографа з Салтівки

Культура 15:00   20.11.2022
Оксана Якушко
«Сторозтерзаний Харків». У Польщі покажуть світлини фотографа з Салтівки

25 листопада 2022 року в Ягеллонському університеті в Кракові презентують фотоальбом «Сторостерзаний Харків» Вадима Бєлікова, повідомляє uacenter. media. 

Вадим Бєліков одним із перших зафіксував запуски ракет, якими росіяни з Бєлгородської області майже щодня б’ють по Харкову. Моменти запуску «Іскандерів», «С-300» Бєліков фотографує з вікна власної квартири у мікрорайоні Салтівка. Він почав знімати пуски російських ракет 9 червня 2022. До цього знімав все, що бачив, і вже для світлин із пожежами та руйнуваннями Харкова має об’ємну теку. Скільки фотографій назбиралося від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, не рахує.

Фотоальбом готує до друку Видавничий дім журналу “Пам’ятки України” спільно з Міжнародним інститутом українознавчих студій.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2022 в 15:00;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "25 листопада 2022 року в Ягеллонському університеті в Кракові презентують фотоальбом «Сторостерзаний Харків» Вадима Бєлікова, повідомляє uacenter. media. ".