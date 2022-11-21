Как обезопасить детей на дорогах: советы харьковских правоохранителей (видео)

Жителей Харьковской области продолжают убеждать в необходимости использовать светоотражающие ленты и предметы. А особенно — обеспечить ими детей.

«Защитись — засветись!» И это не просто совет, а требование правил дорожного движения. Дети — наиболее уязвимые участники дорожного движения. Поэтому ответственность родителей позаботиться об их безопасности», — пишут полицейские офицеры громад в Харьковской области в Facebook.

Правоохранители также дали несколько советов:

— отдавайте предпочтение красной, желтой и белой одежде;

— прикрепите светоотражающие элементы на одежду, портфель, сумку. Они уменьшают риск наезда на пешехода в темное время суток на 85%;

— составьте безопасный маршрут и несколько раз прогуляйтесь по нему вместе с ребенком. Объясните, почему водитель в темноте не может вовремя затормозить.