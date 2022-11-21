Как обезопасить детей на дорогах: советы харьковских правоохранителей (видео)
Жителей Харьковской области продолжают убеждать в необходимости использовать светоотражающие ленты и предметы. А особенно — обеспечить ими детей.
«Защитись — засветись!» И это не просто совет, а требование правил дорожного движения. Дети — наиболее уязвимые участники дорожного движения. Поэтому ответственность родителей позаботиться об их безопасности», — пишут полицейские офицеры громад в Харьковской области в Facebook.
Правоохранители также дали несколько советов:
— отдавайте предпочтение красной, желтой и белой одежде;
— прикрепите светоотражающие элементы на одежду, портфель, сумку. Они уменьшают риск наезда на пешехода в темное время суток на 85%;
— составьте безопасный маршрут и несколько раз прогуляйтесь по нему вместе с ребенком. Объясните, почему водитель в темноте не может вовремя затормозить.
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- • Дата публикации материала: 21 ноября 2022 в 16:27;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жителей Харьковской области продолжают убеждать в необходимости использовать светоотражающие ленты и предметы. А особенно — обеспечить ими детей.".