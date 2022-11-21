Як убезпечити дітей на дорогах: поради харківських правоохоронців (відео)

Жителів Харківської області продовжують переконувати у необхідності використовувати світловідбивні стрічки та предмети. А особливо – забезпечити ними дітей.

“Захистись — засвітись! І це не просто порада, а вимога правил дорожнього руху. Діти – найбільш вразливі учасники дорожнього руху. Тому відповідальність батьків подбати про їхню безпеку“, – пишуть поліцейські офіцери громад у Харківській області у Facebook.

Правоохоронці також дали кілька порад:

– віддавайте перевагу червоному, жовтому та білому одягу;

– прикріпіть світловідбивні елементи на одяг, портфель, сумку. Вони зменшують ризик наїзду на пішохода у темний час доби на 85%;

– складіть безпечний маршрут і кілька разів прогуляйтеся ним разом з дитиною. Поясніть, чому водій у темряві не може вчасно загальмувати.