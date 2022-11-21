Як убезпечити дітей на дорогах: поради харківських правоохоронців (відео)
Жителів Харківської області продовжують переконувати у необхідності використовувати світловідбивні стрічки та предмети. А особливо – забезпечити ними дітей.
“Захистись — засвітись! І це не просто порада, а вимога правил дорожнього руху. Діти – найбільш вразливі учасники дорожнього руху. Тому відповідальність батьків подбати про їхню безпеку“, – пишуть поліцейські офіцери громад у Харківській області у Facebook.
Правоохоронці також дали кілька порад:
– віддавайте перевагу червоному, жовтому та білому одягу;
– прикріпіть світловідбивні елементи на одяг, портфель, сумку. Вони зменшують ризик наїзду на пішохода у темний час доби на 85%;
– складіть безпечний маршрут і кілька разів прогуляйтеся ним разом з дитиною. Поясніть, чому водій у темряві не може вчасно загальмувати.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2022 в 16:27;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жителів Харківської області продовжують переконувати у необхідності використовувати світловідбивні стрічки та предмети. А особливо – забезпечити ними дітей.".