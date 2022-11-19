Мер: говорю з військовими, щоб увімкнути світло і розсунути блоки на дорогах
У Харкові у зв’язку зі зростанням аварійності на дорогах планується посилити інформаційну кампанію щодо необхідності пішоходам використовувати світловідбивні предмети та стрічки – так звані флікери, щоб в умовах економії електроенергії вберегти і себе, і водіїв.
Це питання обговорювали на позачерговій сесії міськради 17 листопада. Зокрема, депутат Дмитро Булах запропонував купувати флікери коштом міського бюджету та безкоштовно роздавати пішоходам.
“Зараз над цим працює МВС. Вони закуповують, і зараз перша партія вже прийшла в Харків спеціальних сертифікованих стрічок. І вони починають роздавати це людям. Це державна закупівля. Якщо не буде їм вистачати, будемо теж підключатися. Це спеціальне, сертифіковане. Бо неможливо купити абищо”, – пояснив міський голова Ігор Терехов.
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Як стало відомо на сесії, у місті планують спільну з МВС кампанію, яка передбачає відповідні білборди, інформацію на зупинках та у громадському транспорті.
“Я хочу дуже посилити це. Потрібно на всіх магістралях, біля пішохідних переходів проаналізувати, я дам відповідне доручення, проаналізувати рекламні щити і на них усе це розмістити. І це має бути придатне для читання”, – прокоментував міський голова.
Також Терехов додав: “Я розмовляю з військовими, щоб потихеньку вмикати світло”.
Депутат Андрій Іванов, у свою чергу, запропонував розсунути бетонні блоки на дорогах, оскільки, за його словами, у години пік вони стають причиною заторів.
“Кожного дня я розмовляю і з військовими, і з усіма тими, хто приймає рішення по цих захисних спорудах. Щодо можливості передислокації цих захисних споруд, щодо можливості розсунути блоки… Ми це поступово все робимо, але є певні можливості, а є певні обмеження. Будемо працювати над цим. Зараз занадто рано”, – додав Терехов.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2022 в 22:32;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові у зв’язку зі зростанням аварійності на дорогах планується посилити інформаційну кампанію щодо необхідності пішоходам використовувати світловідбивні предмети та стрічки – так звані флікери, щоб в умовах економії електроенергії вберегти і себе, і водіїв.".