Мер: говорю з військовими, щоб увімкнути світло і розсунути блоки на дорогах

У Харкові у зв’язку зі зростанням аварійності на дорогах планується посилити інформаційну кампанію щодо необхідності пішоходам використовувати світловідбивні предмети та стрічки – так звані флікери, щоб в умовах економії електроенергії вберегти і себе, і водіїв.

Це питання обговорювали на позачерговій сесії міськради 17 листопада. Зокрема, депутат Дмитро Булах запропонував купувати флікери коштом міського бюджету та безкоштовно роздавати пішоходам.

“Зараз над цим працює МВС. Вони закуповують, і зараз перша партія вже прийшла в Харків спеціальних сертифікованих стрічок. І вони починають роздавати це людям. Це державна закупівля. Якщо не буде їм вистачати, будемо теж підключатися. Це спеціальне, сертифіковане. Бо неможливо купити абищо”, – пояснив міський голова Ігор Терехов.

Як стало відомо на сесії, у місті планують спільну з МВС кампанію, яка передбачає відповідні білборди, інформацію на зупинках та у громадському транспорті.

“Я хочу дуже посилити це. Потрібно на всіх магістралях, біля пішохідних переходів проаналізувати, я дам відповідне доручення, проаналізувати рекламні щити і на них усе це розмістити. І це має бути придатне для читання”, – прокоментував міський голова.

Також Терехов додав: “Я розмовляю з військовими, щоб потихеньку вмикати світло”.

Депутат Андрій Іванов, у свою чергу, запропонував розсунути бетонні блоки на дорогах, оскільки, за його словами, у години пік вони стають причиною заторів.

“Кожного дня я розмовляю і з військовими, і з усіма тими, хто приймає рішення по цих захисних спорудах. Щодо можливості передислокації цих захисних споруд, щодо можливості розсунути блоки… Ми це поступово все робимо, але є певні можливості, а є певні обмеження. Будемо працювати над цим. Зараз занадто рано”, – додав Терехов.