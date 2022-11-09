У Харкові копи дарують пішоходам світловідбивні стрічки (фото)

Інспектори облуправління патрульної поліції провели у Харкові акцію, покликану убезпечити і пішоходів, і водіїв в умовах економії електроенергії у темну пору доби.

Патрульні нагадали городянам про важливість використання флікерів. Це значки, стрічки або наклейки, які відображають світло у темряві.

Патрульні дарували перехожим світловідбиваючі браслети, які легко кріпляться на верхньому одязі та роблять пішохода помітнішим для водіїв.

“З настанням темряви в наших містах зараз слід бути обачнішими, ніж зазвичай. Друзі, користуйтеся флікерами! Зробіть себе помітними на дорозі, подбайте про власну безпеку та безпеку своїх рідних!”, – закликають копи.



Фото: Управління патрульної поліції у Харківській області