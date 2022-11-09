У Харкові копи дарують пішоходам світловідбивні стрічки (фото)
Фото: Управління патрульної поліції у Харківській області
Інспектори облуправління патрульної поліції провели у Харкові акцію, покликану убезпечити і пішоходів, і водіїв в умовах економії електроенергії у темну пору доби.
Патрульні нагадали городянам про важливість використання флікерів. Це значки, стрічки або наклейки, які відображають світло у темряві.
Патрульні дарували перехожим світловідбиваючі браслети, які легко кріпляться на верхньому одязі та роблять пішохода помітнішим для водіїв.
“З настанням темряви в наших містах зараз слід бути обачнішими, ніж зазвичай. Друзі, користуйтеся флікерами! Зробіть себе помітними на дорозі, подбайте про власну безпеку та безпеку своїх рідних!”, – закликають копи.
Фото: Управління патрульної поліції у Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2022 в 20:56;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інспектори облуправління патрульної поліції провели у Харкові акцію, покликану убезпечити і пішоходів, і водіїв в умовах економії електроенергії у темну пору доби.".