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У Харкові копи дарують пішоходам світловідбивні стрічки (фото)

Суспільство 20:56   09.11.2022
Елена Нагорная
У Харкові копи дарують пішоходам світловідбивні стрічки (фото) Фото: Управління патрульної поліції у Харківській області

Інспектори облуправління патрульної поліції провели у Харкові акцію, покликану убезпечити і пішоходів, і водіїв в умовах економії електроенергії у темну пору доби.

Патрульні нагадали городянам про важливість використання флікерів. Це значки, стрічки або наклейки, які відображають світло у темряві.

Патрульні дарували перехожим світловідбиваючі браслети, які легко кріпляться на верхньому одязі та роблять пішохода помітнішим для водіїв.

“З настанням темряви в наших містах зараз слід бути обачнішими, ніж зазвичай. Друзі, користуйтеся флікерами! Зробіть себе помітними на дорозі, подбайте про власну безпеку та безпеку своїх рідних!”, – закликають копи.


Фото: Управління патрульної поліції у Харківській області

Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2022 в 20:56;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інспектори облуправління патрульної поліції провели у Харкові акцію, покликану убезпечити і пішоходів, і водіїв в умовах економії електроенергії у темну пору доби.".