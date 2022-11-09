В Харькове копы дарят пешеходам светоотражающие ленты (фото)
Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области
Инспекторы облуправления патрульной полиции провели в Харькове акцию, призванную обезопасить и пешеходов, и водителей в условиях экономии электроэнергии в темное время суток.
Патрульные напомнили горожанам о важности использования фликеров. Это значки, ленты или наклейки, которые отражают свет в темноте.
Патрульные дарили прохожим светоотражающие браслеты, которые легко крепятся на верхней одежде и делают пешехода более заметным для водителей.
«С наступлением темноты в наших городах сейчас следует быть осмотрительнее, чем обычно. Друзья, пользуйтесь фликерами! Сделайте себя заметными на дороге, позаботьтесь о собственной безопасности и безопасности своих родных!», — призывают копы.
Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области
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- • Дата публикации материала: 9 ноября 2022 в 20:56;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Инспекторы облуправления патрульной полиции провели в Харькове акцию, призванную обезопасить и пешеходов, и водителей в условиях экономии электроэнергии в темное время суток.".