В Харькове копы дарят пешеходам светоотражающие ленты (фото)

Инспекторы облуправления патрульной полиции провели в Харькове акцию, призванную обезопасить и пешеходов, и водителей в условиях экономии электроэнергии в темное время суток.

Патрульные напомнили горожанам о важности использования фликеров. Это значки, ленты или наклейки, которые отражают свет в темноте.

Патрульные дарили прохожим светоотражающие браслеты, которые легко крепятся на верхней одежде и делают пешехода более заметным для водителей.

«С наступлением темноты в наших городах сейчас следует быть осмотрительнее, чем обычно. Друзья, пользуйтесь фликерами! Сделайте себя заметными на дороге, позаботьтесь о собственной безопасности и безопасности своих родных!», — призывают копы.



Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области