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В Харькове копы дарят пешеходам светоотражающие ленты (фото)

Общество 20:56   09.11.2022
Елена Нагорная
В Харькове копы дарят пешеходам светоотражающие ленты (фото) Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

Инспекторы облуправления патрульной полиции провели в Харькове акцию, призванную обезопасить и пешеходов, и водителей в условиях экономии электроэнергии в темное время суток.

Патрульные напомнили горожанам о важности использования фликеров. Это значки, ленты или наклейки, которые отражают свет в темноте.

Патрульные дарили прохожим светоотражающие браслеты, которые легко крепятся на верхней одежде и делают пешехода более заметным для водителей.

«С наступлением темноты в наших городах сейчас следует быть осмотрительнее, чем обычно. Друзья, пользуйтесь фликерами! Сделайте себя заметными на дороге, позаботьтесь о собственной безопасности и безопасности своих родных!», — призывают копы.


Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 ноября 2022 в 20:56;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Инспекторы облуправления патрульной полиции провели в Харькове акцию, призванную обезопасить и пешеходов, и водителей в условиях экономии электроэнергии в темное время суток.".