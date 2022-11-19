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Терехов о дорогах: разговариваю с военными о включении света и переносе блоков

Общество 22:32   19.11.2022
Елена Нагорная
Терехов о дорогах: разговариваю с военными о включении света и переносе блоков Фото: УПП в Харьковской области

В Харькове в связи с ростом аварийности на дорогах планируется усилить информационную кампанию о необходимости пешеходам использовать светоотражающие предметы и ленты — так называемые фликеры, чтобы в условиях экономии электроэнергии уберечь и себя, и водителей.

Этот вопрос обсуждали на внеочередной сессии горсовета 17 ноября. В частности, депутат Дмитрий Булах предложил покупать фликеры за счет городского бюджета и бесплатно раздавать пешеходам.

«Сейчас над этим работает МВД. Они закупают, и сейчас первая партия уже пришла в Харьков специальных сертифицированных лент. И они начинают раздавать это людям. Это государственная закупка. Если не будет им хватать, будем тоже подключаться. Это специальное, сертифицированное. Потому что невозможно купить что угодно», — пояснил городской голова Игорь Терехов.

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Как стало известно на сессии, в городе планируют совместную с МВД кампанию, предусматривающую соответствующие билборды, информацию на остановках и в общественном транспорте.

«Я хочу очень усилить это. Нужно на всех магистралях, возле пешеходных переходов проанализировать, я дам соответствующее поручение, проанализировать рекламные щиты и на них все это разместить. И это должно быть пригодным для чтения», — прокомментировал городской голова.

Также Терехов добавил: «Я разговариваю с военными, чтобы потихоньку включать свет».

Депутат Андрей Иванов, в свою очередь, предложил раздвинуть бетонные блоки на дорогах, так как, по его словам, в часы пик они становятся причиной пробок.

«Каждый день я разговариваю и с военными, и со всеми теми, кто принимает решение по этим защитным сооружениям. О возможности передислокации этих защитных сооружений, о возможности раздвинуть блоки… Мы это постепенно все делаем, но есть определенные возможности, а есть определенные ограничения. Будем работать над этим. Сейчас слишком рано», — добавил Терехов.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 ноября 2022 в 22:32;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове в связи с ростом аварийности на дорогах планируется усилить информационную кампанию о необходимости пешеходам использовать светоотражающие предметы и ленты — так называемые фликеры, чтобы в условиях экономии электроэнергии уберечь и себя, и водителей.".