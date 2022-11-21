Синегубов: В Волчанске в результате обстрела Харьковщины ранены два человека
В Волчанске в результате сегодняшних вечерних обстрелов из РСЗО пострадали мирные жители, сообщил голова Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Оккупанты ударили из реактивных систем залпового огня прямо по жилому сектору.
Ранены 2 человека: 57-летняя женщина и 60-летний мужчина. Оба госпитализированы, получили взрывные травмы и осколочные ранения.
Их состояние медики оценивают как среднее.
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- • Дата публикации материала: 21 ноября 2022 в 21:09;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Волчанске в результате сегодняшних вечерних обстрелов из РСЗО пострадали мирные жители, сообщил голова Харьковской ОВА Олег Синегубов.".