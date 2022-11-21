Синегубов: В Волчанске в результате обстрела Харьковщины ранены два человека

В Волчанске в результате сегодняшних вечерних обстрелов из РСЗО пострадали мирные жители, сообщил голова Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Оккупанты ударили из реактивных систем залпового огня прямо по жилому сектору.

Ранены 2 человека: 57-летняя женщина и 60-летний мужчина. Оба госпитализированы, получили взрывные травмы и осколочные ранения.

Их состояние медики оценивают как среднее.