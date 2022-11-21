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Синегубов: В Волчанске в результате обстрела Харьковщины ранены два человека

Общество 21:09   21.11.2022
Оксана Якушко
Синегубов: В Волчанске в результате обстрела Харьковщины ранены два человека

В Волчанске в результате сегодняшних вечерних обстрелов из РСЗО пострадали мирные жители, сообщил голова Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Оккупанты ударили из реактивных систем залпового огня прямо по жилому сектору.

Ранены 2 человека: 57-летняя женщина и 60-летний мужчина. Оба госпитализированы, получили взрывные травмы и осколочные ранения.

Их состояние медики оценивают как среднее.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 ноября 2022 в 21:09;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Волчанске в результате сегодняшних вечерних обстрелов из РСЗО пострадали мирные жители, сообщил голова Харьковской ОВА Олег Синегубов.".