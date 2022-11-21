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Генштаб ВСУ: На Харьковщине оккупанты обстреляли 12 населенных пунктов

Общество 19:33   21.11.2022
Оксана Якушко
Генштаб ВСУ: На Харьковщине оккупанты обстреляли 12 населенных пунктов

В 271 сутки большой войны рашисты били по селам Харьковщины из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, сообщил Генштаб ВСУ.

Противник продолжает вооруженную агрессию против нашего государства, не прекращает наносить удары по объектам промышленности.

За текущие сутки противник нанес 1 авиационный, 2 ракетных удара и произвел более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск вдоль линии столкновения.

На Слобожанском направлении враг совершил обстрелы в районах населенных пунктов Ветеринарное, Стрелеча, Глубокое, Старица, Огурцово, Зарубинка, Амбарное и Дворична Харьковской области.

На Купянском направлении противник ведет оборону, совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Котляровка, Табаевка, Песчаное и Крахмальное Харьковской области.

Читайте также: Враг нанес два ракетных удара по Харьковщине — Генштаб

Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 ноября 2022 в 19:33;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 271 сутки большой войны рашисты били по селам Харьковщины из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, сообщил Генштаб ВСУ.".