Генштаб ВСУ: На Харьковщине оккупанты обстреляли 12 населенных пунктов

В 271 сутки большой войны рашисты били по селам Харьковщины из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, сообщил Генштаб ВСУ.

Противник продолжает вооруженную агрессию против нашего государства, не прекращает наносить удары по объектам промышленности.

За текущие сутки противник нанес 1 авиационный, 2 ракетных удара и произвел более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск вдоль линии столкновения.

На Слобожанском направлении враг совершил обстрелы в районах населенных пунктов Ветеринарное, Стрелеча, Глубокое, Старица, Огурцово, Зарубинка, Амбарное и Дворична Харьковской области.

На Купянском направлении противник ведет оборону, совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Котляровка, Табаевка, Песчаное и Крахмальное Харьковской области.