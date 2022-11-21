Генштаб ВСУ: На Харьковщине оккупанты обстреляли 12 населенных пунктов
В 271 сутки большой войны рашисты били по селам Харьковщины из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, сообщил Генштаб ВСУ.
Противник продолжает вооруженную агрессию против нашего государства, не прекращает наносить удары по объектам промышленности.
За текущие сутки противник нанес 1 авиационный, 2 ракетных удара и произвел более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск вдоль линии столкновения.
На Слобожанском направлении враг совершил обстрелы в районах населенных пунктов Ветеринарное, Стрелеча, Глубокое, Старица, Огурцово, Зарубинка, Амбарное и Дворична Харьковской области.
На Купянском направлении противник ведет оборону, совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Котляровка, Табаевка, Песчаное и Крахмальное Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 21 ноября 2022 в 19:33;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 271 сутки большой войны рашисты били по селам Харьковщины из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, сообщил Генштаб ВСУ.".