Генштаб ЗСУ: На Харківщині окупанти обстріляли 12 населених пунктів

У 271 добу великої війни рашисти гатили по селам Харківщини з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, повідомив Генштаб ЗСУ.

Противник продовжує збройну агресію проти нашої держави, не припиняє завдавати ударів по об’єктах промисловості.

За поточну добу противник завдав 1 авіаційний, 2 ракетні удари та здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ вздовж лінії зіткнення.

На Слобожанському напрямку ворог здійснив обстріли в районах населених пунктів Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Стариця, Огірцеве, Зарубинка, Амбарне та Дворічна Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник веде оборону, здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Котлярівка, Табаївка, Піщане і Крохмальне Харківської області.