Генштаб ЗСУ: На Харківщині окупанти обстріляли 12 населених пунктів
У 271 добу великої війни рашисти гатили по селам Харківщини з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, повідомив Генштаб ЗСУ.
Противник продовжує збройну агресію проти нашої держави, не припиняє завдавати ударів по об’єктах промисловості.
За поточну добу противник завдав 1 авіаційний, 2 ракетні удари та здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ вздовж лінії зіткнення.
На Слобожанському напрямку ворог здійснив обстріли в районах населених пунктів Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Стариця, Огірцеве, Зарубинка, Амбарне та Дворічна Харківської області.
На Куп’янському напрямку противник веде оборону, здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Котлярівка, Табаївка, Піщане і Крохмальне Харківської області.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2022 в 19:33;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У 271 добу великої війни рашисти гатили по селам Харківщини з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, повідомив Генштаб ЗСУ.".