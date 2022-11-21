Live
  • Понеділок 21.11.2022
    • Харків
  •   +5°С
  • USD 36.57
  • EUR 37.89
    • 🟢

Генштаб ЗСУ: На Харківщині окупанти обстріляли 12 населених пунктів

Події 19:33   21.11.2022
Оксана Якушко
Генштаб ЗСУ: На Харківщині окупанти обстріляли 12 населених пунктів

У 271 добу великої війни рашисти гатили по селам Харківщини з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, повідомив Генштаб ЗСУ.

Противник продовжує збройну агресію проти нашої держави, не припиняє завдавати ударів по об’єктах промисловості.

За поточну добу противник завдав 1 авіаційний, 2 ракетні удари та здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ вздовж лінії зіткнення.

На Слобожанському напрямку ворог здійснив обстріли в районах населених пунктів Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Стариця, Огірцеве, Зарубинка, Амбарне та Дворічна Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник веде оборону, здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Котлярівка, Табаївка, Піщане і Крохмальне Харківської області.

Читайте також:  Ворог завдав два ракетні удари по Харківщині — Генштаб

Автор: Оксана Якушко

Новини за темою:

15:26
Ракетний удар по Шевченковому та обстріл Куп’янська з РСЗВ. Дані прокуратури
10:52
Як окупанти вивозили дітей із Харківщини: документ
08:42
Обвалення житлового будинку на Харківщині: з’явилися фото з місця обстрілу
07:28
Обвалення будинку на Харківщині: одна людина загинула, одну знайшли живою
23:25
Армія РФ обстріляла Харківщину: під завалами можуть бути люди – Тимошенко

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Генштаб ЗСУ: На Харківщині окупанти обстріляли 12 населених пунктів»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2022 в 19:33;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У 271 добу великої війни рашисти гатили по селам Харківщини з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, повідомив Генштаб ЗСУ.".