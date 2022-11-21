Синєгубов: У Вовчанську на Харківщині внаслідок обстрілу поранено двох людей

У Вовчанську внаслідок сьогоднішніх вечірніх обстрілів із РСЗВ постраждали мирні жителі, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Окупанти вдарили із реактивних систем залпового вогню прямо по житловому сектору.

Поранено 2 особи: 57-річну жінку та 60-річного чоловіка. Обох госпіталізовано, вони отримали вибухові травми та осколкові поранення.

Їхній стан медики оцінюють як середній.