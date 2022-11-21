Синєгубов: У Вовчанську на Харківщині внаслідок обстрілу поранено двох людей
У Вовчанську внаслідок сьогоднішніх вечірніх обстрілів із РСЗВ постраждали мирні жителі, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Окупанти вдарили із реактивних систем залпового вогню прямо по житловому сектору.
Поранено 2 особи: 57-річну жінку та 60-річного чоловіка. Обох госпіталізовано, вони отримали вибухові травми та осколкові поранення.
Їхній стан медики оцінюють як середній.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2022 в 21:09;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Вовчанську внаслідок сьогоднішніх вечірніх обстрілів із РСЗВ постраждали мирні жителі, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.".