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Синєгубов: У Вовчанську на Харківщині внаслідок обстрілу поранено двох людей

Суспільство 21:09   21.11.2022
Оксана Якушко
Синєгубов: У Вовчанську на Харківщині внаслідок обстрілу поранено двох людей

У Вовчанську внаслідок сьогоднішніх вечірніх обстрілів із РСЗВ постраждали мирні жителі, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Окупанти вдарили із реактивних систем залпового вогню прямо по житловому сектору.

Поранено 2 особи: 57-річну жінку та 60-річного чоловіка. Обох госпіталізовано, вони отримали вибухові травми та осколкові поранення.

Їхній стан медики оцінюють як середній.

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Автор: Оксана Якушко

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2022 в 21:09;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Вовчанську внаслідок сьогоднішніх вечірніх обстрілів із РСЗВ постраждали мирні жителі, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.".