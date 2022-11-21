В Харькове отстраивают еще один дом, поврежденный обстрелом (фото)
Фото: Харьковский горсовет
Восстановительные работы проводят в доме по ул. Драгоманова в Харькове.
«В Немышлянском районе идет восстановление жилых домов после вражеских обстрелов», — сообщили в мэрии.
В частности в доме на ул. Драгоманова уже разобрали завалы и начали приводить в порядок разрушенную крышу.
«Продолжается восстановление кирпичной кладки машинного помещения и каналов вентиляции на кровле дома», — сообщили о ходе работ в горсовете.
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Напомним, по оценкам мэра Харькова, на восстановления жилья в городе в 2023 году понадобится не меньше 1,5 млрд грн.
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- • Дата публикации материала: 21 ноября 2022 в 11:53;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Восстановительные работы проводят в доме по ул. Драгоманова в Харькове".