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В Харькове отстраивают еще один дом, поврежденный обстрелом (фото)

Общество 11:53   21.11.2022
Оксана Горун
В Харькове отстраивают еще один дом, поврежденный обстрелом (фото) Фото: Харьковский горсовет

Восстановительные работы проводят в доме по ул. Драгоманова в Харькове.

«В Немышлянском районе идет восстановление жилых домов после вражеских обстрелов», — сообщили в мэрии.

Восстановление дома в Харькове на Драгоманова
Фото: Харьковский горсовет

В частности в доме на ул. Драгоманова уже разобрали завалы и начали приводить в порядок разрушенную крышу.

Восстановление дома в Харькове на Драгоманова 1
Фото: Харьковский горсовет

«Продолжается восстановление кирпичной кладки машинного помещения и каналов вентиляции на кровле дома», — сообщили о ходе работ в горсовете.

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    • Восстановление дома в Харькове на Драгоманова 2
    Фото: Харьковский горсовет

    Напомним, по оценкам мэра Харькова, на восстановления жилья в городе в 2023 году понадобится не меньше 1,5 млрд грн.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 ноября 2022 в 11:53;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Восстановительные работы проводят в доме по ул. Драгоманова в Харькове".