В Харькове отстраивают еще один дом, поврежденный обстрелом (фото)

Восстановительные работы проводят в доме по ул. Драгоманова в Харькове.

«В Немышлянском районе идет восстановление жилых домов после вражеских обстрелов», — сообщили в мэрии.

В частности в доме на ул. Драгоманова уже разобрали завалы и начали приводить в порядок разрушенную крышу.

«Продолжается восстановление кирпичной кладки машинного помещения и каналов вентиляции на кровле дома», — сообщили о ходе работ в горсовете.

Напомним, по оценкам мэра Харькова, на восстановления жилья в городе в 2023 году понадобится не меньше 1,5 млрд грн.