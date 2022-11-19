На восстановление жилья в Харькове в 2023-м понадобится больше 1,5 млрд — мэр

1,5 миллиарда гривен заложили в бюджете Харькова на 2023 год на восстановление жилья, поврежденного в результате российских обстрелов, но этих средств не хватит, поэтому в следующем году финансирование будут перераспределять с других направлений.

Указанная сумма — это запланированная государственная поддержка, а распорядителем средств выступает департамент жилищно-коммунального хозяйства горсовета, сообщил мэр Игорь Терехов на внеочередной сессии горсовета 17 ноября.

«Мы сейчас делаем проектно-сметную документацию, экспертные оценки. Это очень тяжелый процесс. Тем не менее, мы сейчас отстраиваем очень много жилых домов. Это Северная Салтовка, это улица Кооперативная, набережная, Полтавский Шлях и так далее. Это все мы делаем за наши с вами средства. Начиная от окон, дверей, пандусов, входных групп, крыш. Мы заложили эти средства в бюджете, но я понимаю, что этого не хватит. И мы будем перераспределять эти средства в том числе с освещения и так далее», — сказал мэр.

На освещение, в частности, в бюджете на следующий год закладывают 247 миллионов гривен. Как пояснил Терехов, не запланировать финансирование этого направления нельзя.

Напомним, что на сесии приняли бюджет Харькова на 2023 год. Доходы запланировали в размере 16,1 миллиарда гривен, а расходы — 14,5 миллиардов. Главный финансовый документ города проанализировали активисты Харьковского антикоррупционного центра.