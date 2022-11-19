Live
  • Суббота 19.11.2022
    • Харьков
  •   +4°С
  • USD 36.57
  • EUR 37.77
    • 🟢

На восстановление жилья в Харькове в 2023-м понадобится больше 1,5 млрд — мэр

Общество 17:50   19.11.2022
Елена Нагорная
На восстановление жилья в Харькове в 2023-м понадобится больше 1,5 млрд — мэр Фото: Харьковский горсовет

1,5 миллиарда гривен заложили в бюджете Харькова на 2023 год на восстановление жилья, поврежденного в результате российских обстрелов, но этих средств не хватит, поэтому в следующем году финансирование будут перераспределять с других направлений.

Указанная сумма — это запланированная государственная поддержка, а распорядителем средств выступает департамент жилищно-коммунального хозяйства горсовета, сообщил мэр Игорь Терехов на внеочередной сессии горсовета 17 ноября.

«Мы сейчас делаем проектно-сметную документацию, экспертные оценки. Это очень тяжелый процесс. Тем не менее, мы сейчас отстраиваем очень много жилых домов. Это Северная Салтовка, это улица Кооперативная, набережная, Полтавский Шлях и так далее. Это все мы делаем за наши с вами средства. Начиная от окон, дверей, пандусов, входных групп, крыш. Мы заложили эти средства в бюджете, но я понимаю, что этого не хватит. И мы будем перераспределять эти средства в том числе с освещения и так далее», — сказал мэр.

На освещение, в частности, в бюджете на следующий год закладывают 247 миллионов гривен. Как пояснил Терехов, не запланировать финансирование этого направления нельзя.

Напомним, что на сесии приняли бюджет Харькова на 2023 год. Доходы запланировали в размере 16,1 миллиарда гривен, а расходы — 14,5 миллиардов. Главный финансовый документ города проанализировали активисты Харьковского антикоррупционного центра.

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

18:17
Появились договоры на еще девять остановок-укрытий в Харькове
17:10
Переименование коммунального СМИ «Харьковские известия» обсуждается — Терехов
16:28
Учителей лицея в Купянске отправляли на «повышение квалификации» в РФ (фото)
15:59
В Харькове произошло ДТП из-за гололеда: пострадала женщина-водитель (фото)
15:03
«Задавили с этим украинским языком»: звезде росТВ с Харьковщины грозит тюрьма

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «На восстановление жилья в Харькове в 2023-м понадобится больше 1,5 млрд — мэр»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 19 ноября 2022 в 17:50;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "1,5 миллиарда гривен заложили в бюджете Харькова на 2023 год на восстановление жилья, поврежденного в результате российских обстрелов, но этих средств не хватит, поэтому в следующем году финансирование будут перераспределять с других направлений.".