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На відновлення житла в Харкові у 2023-му знадобиться більше 1,5 млрд грн – мер

Економіка 17:50   19.11.2022
Олена Нагорна
На відновлення житла в Харкові у 2023-му знадобиться більше 1,5 млрд грн – мер

1,5 мільярда гривень заклали у бюджеті Харкова на 2023 рік на відновлення житла, пошкодженого внаслідок російських обстрілів, але цих коштів не вистачить, тому наступного року фінансування перерозподілятимуть з інших напрямків.

Вказана сума – це запланована державна підтримка, а розпорядником коштів виступає департамент житлово-комунального господарства міськради, повідомив мер Ігор Терехов на позачерговій сесії міськради 17 листопада.

“Ми зараз робимо проєктно-кошторисну документацію, експертні оцінки. Це дуже тяжкий процес. Тим не менш, ми зараз відбудовуємо дуже багато житлових будинків. Це Північна Салтівка, це вулиця Кооперативна, набережна, Полтавський Шлях і так далі. Це все ми робимо за наші з вами кошти. Починаючи від вікон, дверей, пандусів, вхідних груп, дахів. Ми заклали ці кошти в бюджеті, але я розумію, що цього не вистачить. І ми будемо перерозподіляти ці кошти в тому числі з освітлення і так далі”, – сказав мер.

На освітлення, зокрема, у бюджеті на наступний рік закладають 247 мільйонів гривень. Як пояснив Терехов, не запланувати фінансування цього напрямку не можна.

Нагадаємо, що на сесії ухвалили бюджет Харкова на 2023 рік. Доходи запланували у розмірі 16,1 мільярда гривень, а видатки – 14,5 мільярдів. Головний фінансовий документ міста проаналізували активісти Харківського антикорупційного центру.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2022 в 17:50;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "1,5 мільярда гривень заклали у бюджеті Харкова на 2023 рік на відновлення житла, пошкодженого внаслідок російських обстрілів, але цих коштів не вистачить, тому наступного року фінансування перерозподілятимуть з інших напрямків.".