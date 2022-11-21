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У Харкові відбудовують ще один будинок, пошкоджений обстрілом (фото)

Суспільство 11:53   21.11.2022
Оксана Горун
У Харкові відбудовують ще один будинок, пошкоджений обстрілом (фото) Фото: Харківська міськрада

Відновлювальні роботи проводять у будинку на вул. Драгоманова в Харкові.

“У Немишлянському районі йде відновлення житлових будинків після ворожих обстрілів”, – повідомили в мерії.

Відновлення будинку у Харкові на Драгоманова

Зокрема, в будинку на вул. Драгоманова вже розібрали завали й почали упорядковувати зруйнований дах.

Відновлення будинку у Харкові на Драгоманова 1

“Продовжується відновлення цегляної кладки машинного приміщення та каналів вентиляції на покрівлі будинку”, – повідомили про перебіг робіт у міськраді.

  • Читайте також: На відновлення житла в Харкові у 2023-му знадобиться більше 1,5 млрд грн – мер

    • Відновлення будинку у Харкові на Драгоманова 2

    Нагадаємо, за оцінками мера Харкова, на відновлення житла у місті у 2023 році знадобиться не менше 1,5 млрд грн.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2022 в 11:53;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відновлювальні роботи проводять у будинку на вул. Драгоманова в Харкові".