У Харкові відбудовують ще один будинок, пошкоджений обстрілом (фото)
Фото: Харківська міськрада
Відновлювальні роботи проводять у будинку на вул. Драгоманова в Харкові.
“У Немишлянському районі йде відновлення житлових будинків після ворожих обстрілів”, – повідомили в мерії.
Зокрема, в будинку на вул. Драгоманова вже розібрали завали й почали упорядковувати зруйнований дах.
“Продовжується відновлення цегляної кладки машинного приміщення та каналів вентиляції на покрівлі будинку”, – повідомили про перебіг робіт у міськраді.
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Нагадаємо, за оцінками мера Харкова, на відновлення житла у місті у 2023 році знадобиться не менше 1,5 млрд грн.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2022 в 11:53;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відновлювальні роботи проводять у будинку на вул. Драгоманова в Харкові".