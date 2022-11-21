У Харкові відбудовують ще один будинок, пошкоджений обстрілом (фото)

Відновлювальні роботи проводять у будинку на вул. Драгоманова в Харкові.

“У Немишлянському районі йде відновлення житлових будинків після ворожих обстрілів”, – повідомили в мерії.

Зокрема, в будинку на вул. Драгоманова вже розібрали завали й почали упорядковувати зруйнований дах.

“Продовжується відновлення цегляної кладки машинного приміщення та каналів вентиляції на покрівлі будинку”, – повідомили про перебіг робіт у міськраді.

Нагадаємо, за оцінками мера Харкова, на відновлення житла у місті у 2023 році знадобиться не менше 1,5 млрд грн.