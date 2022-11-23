На Харьковщине войска рф обстреляли три села возле Купянска и приграничье

Генштаб ВСУ сообщил, что в 273 сутки российского широкомасштабного вторжения войска рф били по Харьковщине из танков, минометов и ствольной артиллерии.

В течение дня российские оккупанты нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры нашего государства. По предварительной информации, они применили 65 крылатых ракет Х-101, 51 из которых наше ПВО сбило. Удары пришлись по жилым домам и ТЭЦ, ТЭС и электроподстанции в Киеве, Киевской, Винницкой, Львовской и Запорожской областях.

На Слобожанском направлении в приграничных районах Белгородской области противник продолжает удерживать подразделения своих войск для проведения демонстрационных действий. Периодически ведет обстрел позиций наших войск, а также населенных пунктов Харьковской области вблизи государственной границы Украины.

На Купянском направлении враг производит обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Кисловка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области.