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На Харьковщине войска рф обстреляли три села возле Купянска и приграничье

Общество 18:43   23.11.2022
Оксана Якушко
На Харьковщине войска рф обстреляли три села возле Купянска и приграничье

Генштаб ВСУ сообщил, что в 273 сутки российского широкомасштабного вторжения войска рф били по Харьковщине из танков, минометов и ствольной артиллерии.

В течение дня российские оккупанты нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры нашего государства. По предварительной информации, они применили 65 крылатых ракет Х-101, 51 из которых наше ПВО сбило. Удары пришлись по жилым домам и ТЭЦ, ТЭС и электроподстанции в Киеве, Киевской, Винницкой, Львовской и Запорожской областях.

На Слобожанском направлении в приграничных районах Белгородской области противник продолжает удерживать подразделения своих войск для проведения демонстрационных действий. Периодически ведет обстрел позиций наших войск, а также населенных пунктов Харьковской области вблизи государственной границы Украины.

На Купянском направлении враг производит обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Кисловка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 ноября 2022 в 18:43;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ сообщил, что в 273 сутки российского широкомасштабного вторжения войска рф били по Харьковщине из танков, минометов и ствольной артиллерии.".