На Харьковщине войска рф обстреляли три села возле Купянска и приграничье
Генштаб ВСУ сообщил, что в 273 сутки российского широкомасштабного вторжения войска рф били по Харьковщине из танков, минометов и ствольной артиллерии.
В течение дня российские оккупанты нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры нашего государства. По предварительной информации, они применили 65 крылатых ракет Х-101, 51 из которых наше ПВО сбило. Удары пришлись по жилым домам и ТЭЦ, ТЭС и электроподстанции в Киеве, Киевской, Винницкой, Львовской и Запорожской областях.
На Слобожанском направлении в приграничных районах Белгородской области противник продолжает удерживать подразделения своих войск для проведения демонстрационных действий. Периодически ведет обстрел позиций наших войск, а также населенных пунктов Харьковской области вблизи государственной границы Украины.
На Купянском направлении враг производит обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Кисловка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 23 ноября 2022 в 18:43;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ сообщил, что в 273 сутки российского широкомасштабного вторжения войска рф били по Харьковщине из танков, минометов и ствольной артиллерии.".