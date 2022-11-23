На Харківщині війська рф обстріляли три села біля Куп’янська і прикордоння
Генштаб ЗСУ повідомив , що у 273 добу російського широкомасштабного вторгнення війська рф били по Харківщині з танків, мінометів та ствольної артилерії.
Протягом дня російські окупанти завдали масованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури нашої держави. За попередньою інформацією, вони застосували до 65 крилатих ракет Х-101, 51 з яких наше ППО збила. Ударів зазнали житлові будинки та ТЕЦ, ТЕС і електропідстанції у місті Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях.
Цієї ночі противник завдав 2 ракетних удари по Запорізькій області та здійснив 5 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ.
На Слобожанському напрямку у прикордонних районах Бєлгородської області противник продовжує утримувати підрозділи своїх військ для проведення демонстраційних дій. Періодично веде обстріли позицій наших військ, а також населених пунктів Харківської області поблизу державного кордону України.
На Куп’янському напрямку ворог здійснює обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії, зокрема, в районах населених пунктів Кислівка, Крохмальне і Берестове Харківської області.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2022 в 18:43;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ повідомив , що у 273 добу російського широкомасштабного вторгнення війська рф били по Харківщині з танків, мінометів та ствольної артилерії.".